Le Universal Museum of Art, musée en réalité virtuelle, propose des expositions qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. La vidéo de la semaine ? C'est avec le youtubeur Savun et ses "tests en carton".

L'une des expositions du Universal Museum of Art © Capture d'écran

L'Universal Museum of Art est un musée en réalité virtuelle lancé par une équipe française. Il n'est pas tout neuf (l'UMA a été lancé en 2017) mais il y a une nouvelle expo à découvrir tous les trois mois à peu près : à chaque fois vous pouvez vous balader dans les salles de l'exposition, avec votre souris, votre doigt sur un smartphone ou même un casque de réalité virtuelle, et cliquer sur les différentes oeuvres exposées pour en savoir plus.

De quel musée viennent ces expositions ? C'est là toute la particularité de l'UMA : les expos qui y sont présentées n'existent nulle part ailleurs ; le site web a signé des partenariats avec des dizaines de musées pour pouvoir utiliser leurs œuvres et composer des expos. Vous avez par exemple une expo Léonard de Vinci qui tombe à point nommé pour celles et ceux qui ne peuvent pas aller au musée du Louvre...

Ou encore, on peut parcourir une exposition sur... les chats. Un exemple parfait pour un musée qui n'existe que sur Internet : une exposition conçue avec la Réunion des musées nationaux qui met côte à côte des statues antiques venues du musée Guimet, ou encore la célèbre "Olympia" d'Edouard Manet, empruntée au musée d'Orsay où se cache un chat tapi dans l'ombre, juste à côté de la fameuse affiche du cabaret du Chat Noir.

Le tout est à parcourir dans des salles à l'air familières et qui pourtant n'appartiennent à aucun musée. Au programme des prochaines semaines : une expo sur la caricature et une autre consacrée à Notre-Dame qui vous permettra de parcourir virtuellement la nef de la cathédrale.

La vidéo de la semaine : les "Tests en carton" de Savun

Et c'est une série de vidéos nommées les Tests en Carton par le youtubeur Savun : il revient sur des jeux récents ou non d'ailleurs... mais ce qui est bien plus intéressant que les jeux dont il parle, c'est le rythme survolté de ses vidéos. Ça part dans tous les sens, c'est truffé d'extraits de séries et de films, mais le montage fait que ça marche.