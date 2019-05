Cette semaine dans Net Plus Ultra, on découvre ces créations qui se distinguent des intelligences artificielles et autres réalités virtuelles par leur simplicité, au salon VivaTech, grand raout de l'innovation française, à Paris. Et en podcast de la semaine, on révise son histoire-géo avec Culture 2000.

Entre deux robots et drones, le salon VivaTech renferme aussi quelques pépites à la technologie simple mais qui reposent sur une bonne idée © AFP / Joël Saget

Les Miraculeux : Cette entreprise, hébergée par un incubateur d'entreprises parisien, a créé des "mini-shots" de jus de fruits, des fioles à bases d'ingrédients très riches en nutriments, comme le curcuma ou le gingembre. Leur production engendre zéro déchet : toutes les peaux des fruits pressés sont données à une entreprise qui les valorise, et tous les flacons sont consignés et réutilisés.

Jaab : Conçu par la Poste, ce galet en plastique qui peut prendre une forme de panda ou de pastèque dissimule en réalité un porte-monnaie électronique pour les enfants et les ados. Grâce à une application, les parents créditent l'objet d'une somme d'argent allant de 1 à 250 euros. Et cet argent de poche, les enfants peuvent le dépenser à leur guise comme s'ils avaient leur propre carte de crédit. L'objet est en effet compatible avec tous les terminaux de paiement sans contact.

NoLostt : L'entreprise qui a conçu ces étiquettes connectées est partie du constat que 12 millions d'objets sont perdus chaque année en France. Ils ont ainsi conçu des cartes ou étiquettes munies d'un numéro et d'un QR Code. Il suffit de les coller sur un objet à enregistrer en ligne. Si vous perdez l'objet, la personne qui le retrouve n'a qu'à scanner ce code pour vous envoyer un message et vous prévenir qu'il a été retrouvé. Là où ça devient très intéressant c'est qu'il en existe une version... pour les doudous des enfants !

Naox : imaginée par un ancien banquier passionné de course et de randonnée, cette casquette en apparence normale renferme une surprise : un petit levier qui fait sortir des lunettes de soleil intégrées ! Certainement l'innovation la plus insolite (mais pas la moins pratique !) du salon.

Mais alors, qu'est-ce que ces produits viennent faire dans un salon d'innovation technologique ? La réponse réside dans ce qu'on appelle la recherche et le développement : la technologie elle n'est pas forcément apparente mais elle entre en compte dans la conception des produits... pour la casquette Naox par exemple il a fallu 10 prototypes et 18 mois de développement. A VivaTech, ces startups sont soutenues par des grandes entreprises ou des organisations qui les hébergent sur leurs stands.

Le podcast de la semaine : Culture 2000

Culture 2000 est un podcast de culture générale très axé histoire et géographie : toutes les deux semaines, l'équipe de chroniqueurs passe en revue un sujet sans s'interdire de glisser quelques blagues. Et l'équipe de ce podcast sera dimanche au théâtre Saint-Georges à Paris pour un enregistrement en public.

Ecoutez les émissions en cliquant sur ce lien !