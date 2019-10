Cette semaine dans Net Plus Ultra on revient sur la fausse fin de Fortnite, qui a effrayé des joueurs du monde entier et n'était en fait qu'un beau coup de communication. Et la vidéo de la semaine, c'est la chaîne de Brigitte Lecordier, comédienne de doublage bien connue pour ses voix de dessins animés.

Les joueurs ont assisté, impuissants, à la destruction de leur jeu par un trou noir © Capture d'écran

Fortnite est un jeu vidéo en ligne multi-joueurs où vous débarquez sur une île, muni d’armes et d’objets, face à 99 autres joueurs, dont vos propres amis, avec un objectif : être le dernier survivant. C'est un phénomène qui compte plus de 250 millions de joueurs, et qui est devenu en quelques années le jeu le plus lucratif de l'histoire.

Tous les 70 jours, Fortnite change de "saison", comme une série. Dimanche soir c’était donc le final de la dixième saison, suivi en direct par six millions de personnes sur YouTube… sauf que ça ne s’est pas passé comme prévu : à l'écran, les joueurs ont vu l'île qui sert de décor touchée par une explosion. Un champ de force surpuissant expulse tous les joueurs du terrain de jeu pour leur faire assister à l’apocalypse : une météorite vient frapper le sol et ouvre un trou noir qui aspire tout sur une musique épique, les décors, les objets, et même les personnages.

Jusqu'au vide. Écran noir.

Et puis... plus rien. Pendant plus de 40 heures le jeu est resté inactif, figé sur cette image de trou noir. Même si des indices laissent supposer que tout n'était pas fini, l'éditeur du jeu, Epic Games, n'a pas précisé si le jeu était une panne ou si Fortnite était terminé pour de bon. Il a fallu attendre mardi, en fin de matinée, pour voir le jeu resurgir sous un nouveau nom : "Fortnite Chapter 2", et une bande-annonce qui s'ouvre avec ce trou noir.

Comment explique cette interruption inédite ? Il y a deux choses : d'une part, pour permettre cette transition vers une nouvelle formule du jeu, il a forcément fallu un temps de maintenance des serveurs. Mais ce qui étonne ici, c'est le coup de communication monumental réussi par Epic Games en transformant cette période de maintenance en élément de l'histoire... ce qui a permis notamment à l'éditeur de ne pas s'attirer les foudres des joueurs, de les faire patienter, et surtout de s'assurer une couverture sur les réseaux sociaux.

La chaîne vidéo de la semaine : Brigitte Lecordier

Chose inhabituelle de voir un ou une vidéaste, sur YouTube, de plus de 35-40 ans. Mais Brigitte Lecordier, qui se lance sur YouTube, est un nom - et surtout une voix - bien connue des amateurs de pop culture : comédienne, elle a doublé de nombreux personnages de dessin animé, de Oui-Oui à San Go Ku dans Dragon Ball.

Sur cette chaîne, lancée il y a quelques jours, elle parlera de son métier, et plus globalement de pop culture : elle promet également des collaborations avec d'autres vidéastes.