Cette semaine, on découvre un smartphone semblable en tous points à n'importe quel smartphone... mais qui ne peut pas se connecter à Internet. Et dans la vidéo de la semaine, le rappeur Romeo Elvis s'amuse à parodier les talk-shows télévisés.

Et si votre smartphone ne vous permettait plus d'aller sur Internet ? © AFP / Ramon Costa / CrowdSpark

Un smartphone plutôt "dumb"

Samsung a présenté cette semaine un nouveau modèle, le Galaxy J2 Pro. Celui-ci ressemble en tous points à n'importe quel autre smartphone de la firme sud-coréenne : un grand écran, un appareil photo de bonne qualité... mais avec une petite différence. En effet, ce téléphone-là est totalement incapable de se connecter à Internet, ni avec un réseau wifi, ni avec la 3G ou 4G. A la place, il se contente de téléphoner, envoyer des SMS et prendre des photos - et, en bonus, il embarque une calculatrice, une radio FM et un dictionnaire.

Ce nouvel appareil s'inscrit dans le mouvement des "dumb phones", ces téléphones réduits à leur fonction essentielle (téléphoner). C'était par exemple le cas de la réédition du fameux Nokia 3310 l'an dernier. Mais la particularité de ce dernier modèle, c'est qu'il ressemble vraiment, physiquement, à un smartphone. Il devrait même embarquer le système d'exploitation Android, dans une version bridée.

Mais alors, à quoi ça sert ? Ce téléphone sans Internet s'adresse avant tout à deux publics, les seniors qui n'ont pas besoin d'une connexion web d'une part, et d'autre part les plus jeunes qui veulent se sortir de leur addiction aux écrans. Avec ce téléphone-là c'est sûr, plus le moindre risque de vous retrouver accro à Instagram ou aux petits jeux comme Candy Crush, surtout à l'approche des examens qu'il faut réviser (et c'est un argument mis en avant par Samsung).

Mais ne comptons pas trop sur la philanthropie du fabricant, qui propose un deal aux étudiants acheteurs de ce téléphone déconnecté : s'ils réussissent à passer avec succès leurs épreuves de fin d'année, ils auront droit à une ristourne sur les "vrais smartphones" Samsung, histoire de mieux se réintoxiquer par la suite. Pour l'instant le J2 Pro n'est prévu que pour le marché sud-coréen, mais avec un prix abordable autour de 150 euros. Il sera peut-être étendu au reste du monde si le succès est au rendez-vous.

La vidéo de la semaine : Romeo Elvis se paie "On n'est pas couché"

Dans cette parodie du talk-show du samedi soir de Laurent Ruquier, on retrouve les codes de l'émission poussés à l'extrême, avec autant ce qu'on y aime que ce qui peut nous énerver. Fait étonnant, ce n'est pas un humoriste qui est à l'origine de ce sketch mais le rappeur Romeo Elvis, qui s'est associé aux membres du Studio Bagel Baptiste Lorber, Jérôme Niel et Mister V.