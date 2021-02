Comment extraire du dioxyde de carbone de l'atmosphère et le stocker ? C'est la question que pose Elon Musk à travers un concours lancé au mois d'avril prochain, avec une dotation hors du commun. L'entrepreneur propose d'offrir cent millions de dollars pour faire progresser la recherche dans ce domaine.

Elon Musk, en décembre dernier © AFP / Britta Pedersen / POOL

Eh oui car Elon Musk a annoncé fin janvier le lancement d’un concours avec à la clé une somme plutôt alléchante : 100 millions de dollars issus de sa fortune, soit un peu plus de 80 millions d’euros, une somme issue de sa fortune estimée à près de 160 milliards d’euros. Le concours récompensera la personne qui proposera la meilleure idée pour capter et donc supprimer du dioxyde de carbone de l’atmosphère terrestre.

Jusqu’à présent on n’avait pas plus d’informations sur le déroulement de ce concours : depuis quelques jours, on sait comment ça va se passer… les inscriptions seront ouvertes le 22 avril via la fondation d'Elon Musk - XPrize - qui propose régulièrement des challenges et des concours, et tout le monde pourra s’inscrire. La somme de 100 millions de dollars sera divisée entre tous les gagnants : 1 million pour les 15 finalistes, les 15 projets les plus pertinents… les trois lauréats remporteront des sommes entre 10 et 50 millions de dollars (autour de 40 millions d’euros) et il y aura aussi des bourses pour les groupes d’étudiants et d’étudiantes qui auront participé au projet.

Pour participer à ce concours, il n’y a pas de pré-requis, ce n’est pas réservé aux scientifiques. En revanche, il faut proposer un projet solide, qui permette de retirer de l’atmosphère ou des océans une tonne de dioxyde de carbone par jour, mais ce n’est pas tout : il faut en plus de ça que la solution proposée ne coûte pas trop cher, et qu’elle puisse stocker le CO2 collecté puisque l’idée n’est pas de le collecter pour le rejeter ailleurs. Une question qui est aussi au coeur des réflexions des pouvoirs publics puisqu'aux Etats-Unis Joe Biden a nommé une spécialiste de la captation de dioxyde de carbone au poste de sous-secrétaire déléguée aux énergies fossiles.

Pour le reste toutes les solutions sont acceptées du moment qu’elles permettent d’envisager un objectif de 10 milliards de tonnes par an d’ici à 2050. Mais rassurez-vous, vous avez le temps pour postuler et participer… passé le 22 avril le concours restera ouvert pendant quatre ans ! On attend encore de connaître tous les détails techniques du concours.

On termine avec votre info en plus, Julien, et un festival qui a lieu ce weekend… un festival de cinéma dans un lieu particulier.

Du cinéma en plein air en quelque sorte… car cela aura lieu sur une île… pas n’importe quelle île, celle qui sert de terrain de jeu à Fortnite… le célèbre jeu vidéo en ligne lance son propre festival de courts-métrages… avec une sélection d'une dizaine de courts-métrages d’animation qui dure une demi-heure et qui va être diffusée en boucle, de samedi 20h à dimanche 20h… dans le mode de jeu « Fête Royale »... un mode qui a déjà fait l'événement en proposant des concerts ou des diffusions de bandes-annonces... c'est la première fois que de vraies projections de films sont organisées dans le jeu !