Twitter a lancé le test de cette nouvelle fonctionnalité cette semaine : le tweet vocal, ou tweet audio. Et cette semaine, coup de chapeau au Youtubeuses day.

L'application Twitter, téléchargeable sur Android et iOS. © AFP / NurPhoto

C'est un nouveau format qui arrive sur Twitter. Il tient en 140 secondes, clin d’œil, évidemment, aux 140 caractères qui ont fait le succès du réseau social à ses débuts. Mais vous avez donc bien entendu "secondes" car ces tweets ne se lisent pas, ils s’écoutent. Naissance du tweet sonore : l’audio vient s’ajouter à la photo, la vidéo, au GIF, pour enrichir son texte. Pour l’instant, cette fonctionnalité est en test, réservée à certains utilisateurs VIP de l’application iPhone et tout le monde s’amuse un peu pour voir comment ça marche.

Fonctionnement ultra-simple

En fait, rien ne ressemble plus à un tweet que ces nouveaux messages sonores : c’est simple, basique. On peut écrire son texte, lui associer un son, enregistré sur l’instant ou pas. L’application génère une animation pour que ce soit plus joli.

Quant à la durée, c’est donc 140 secondes, soit 2 minutes 30 maximum par extrait et si l'on veut faire plus long, Twitter génère automatiquement un thread sonore.

Pour dire quoi ?

Pour Twitter c’est un moyen d’en dire un peu plus qu’à l’écrit, d’apporter une touche plus humaine mais aussi des nuances qui ne passe par à l'écrit. C'est aussi une façon aussi de partager rapidement une info. Le réseau américain s’invite aussi au passage sur le marché des "vocaux", ces messages audio très populaires sur Messenger ou Whatsapp qui permettent d’aller plus vite et d’éviter aussi de taper sur le clavier.

Se pose quand même la question de la modération, car il est beaucoup plus difficile d’analyser de l’audio que du texte pour repérer les contenus haineux ou racistes. Malgré tout, si sur le web jusqu’à présent nombre de médias ne juraient que par la vidéo, le son ne semble plus si ringard que ça. Et sur Twitter, donc, il n’y a plus forcément besoin d’une image pour passer un message.

Les vidéos de la semaine avec le Youtubeuses Day

Une et même des vidéos à vous présenter cette semaine avec le Youtubeuses Day, qui se tenait jeudi sur les réseaux sciaux. Cette action vise à mettre en avant les femmes créatrices et leurs chaînes (passionnantes, drôles, touchantes, etc.), comme par exemple Clara Runaway qui décrypte le cinéma et les séries.

L'association les Internettes, à l'origine de cette journée, a créé une rubrique sur son site ("Les Internettes Explorer") qui regroupe dans un annuaire les chaines des ces femmes youtubeuses.