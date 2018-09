Cette semaine, on découvre l'histoire d'un jeune homme qui n'aurait pas dû imaginer une demande en mariage dans le dernier "Spiderman" sur Playstation, on se délecte d'une version revisitée de l'histoire en podcast et on joue au Molkky à très haut niveau.

Le message de demande en mariage a été affiché sur la devanture d'un cinéma © Capture d'écran

Le plus triste "easter egg" de l'histoire du jeu vidéo

Au départ, cela ressemble à une belle histoire, qui met en scène le phénomène vidéoludique de la rentrée, "Spiderman", sorti sur Playstation au début du mois de septembre. Le jeu regorge de "easter eggs", des petites surprises cachées par les développeurs pour le plaisir, sans conséquence directe sur le jeu.

Parmi ces surprises on trouve donc une devanture de cinéma à l'américaine, mais à la place du nom d'un film on peut lire le message (en anglais) "Maddie, est-ce que tu veux m'épouser". A l'origine de cette petite surprise il y a la demande d'un joueur sur Twitter qui explique qu'il veut demander sa copine Maddie en mariage de façon originale. Les développeurs du jeu ont accepté d'intégrer son message au jeu.

(Traduction du tweet : "J'ai besoin de votre aide. Ça va vous paraître égoïste, mais je m'apprête à demander ma copine en mariage et j'aimerais le faire de façon forte. Est-ce que ce serait possible que vous ajoutiez un easter egg avec "Madison, will you marry me ?" Quelque part dans le jeu ?")

Mais voilà, la demande date de mai et le jeu n'est sorti qu'en septembre... Entretemps, Tyler Schulz a connu une triste mésaventure sentimentale : "A l'heure où je vous parle, il y a 3 ou 4 semaines, ma copine m'a jeté et elle est sortie avec mon frère, en balayant les cinq ans qu'on avait passés ensemble. Elle m'a quitté. Ça restera peut-être comme l'easter egg le plus triste de l'histoire", raconte-t-il dans une vidéo sur YouTube. Pas de bol donc pour ce pauvre gamer qui a un peu tout perdu dans l'aventure, mais qui reste bon joueur et explique qu'il aimerait beaucoup voir un autre couple se marier grâce à ce message !

Le podcast de la semaine : "Ref. nécessaire" de Clément Andreoli

Ce podcast est loin d'être une nouveauté (le dernier épisode en date a plus d'un an), mais c'est un incontournable parmi les podcasts humoristiques, et ça ne vieillit pas. Dans "Ref. nécessaire", Clément Andreoli revisite de façon totalement déjantée les grandes heures de l'histoire du monde : Jeanne d'Arc, Pierre et Marie Curie ou encore Neil Armstrong y passent, avec force humour potache et calembours de choix. C'est surtout parfaitement écrit et réalisé... Il y a six épisodes à déguster avec plaisir et on espère en découvrir bientôt de nouveaux !

La vidéo de la semaine : le Molkky vu par le Curry Club

Vous connaissez peut-être le Molkky, ce jeu idéal pour l'été qui consiste à faire tomber des bâtons de bois avec un autre bâton et avec précision. Imaginez maintenant que votre partie de Molkky toute simple entre amis se transforme en un événement national avec supporters et commentateurs à la clé... c'est l'idée de la nouvelle vidéo du collectif Curry Club.