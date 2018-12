Cette semaine, on découvre un projet consistant à cataloguer les sons de la planète absents de toute trace humaine. Et en podcast de la semaine, on se met à table avec l'émission "Culture miam" qui s'intéresse aux aliments et aux tendances culinaires.

Sur cette carte, on trouve quelque 500 sons naturels à écouter © Capture d'écran

La carte des sons de la planète par Cities and Memory

Imaginez une carte interactive qui vous permette d’écouter la planète Terre comme si les humains ne l’avaient jamais peuplée : c’est le travail mené par un site qui s’appelle Cities and Memory. Les initiateurs du projet ont réussi à collecter pas moins de 500 sons dans 55 pays dans des zones où l’activité humaine ne se fait pas du tout entendre.

L’objectif des créateurs de cette carte : sensibiliser à l’impact du bruit humain sur la nature. En plus de faire potentiellement fuir des espèces, le bruit que nous faisons peut aussi troubler l’écoute de nombreux animaux, qui ne peuvent alors plus échapper aux prédateurs. Selon l’un des créateurs de cette carte, qui explique sa démarche au site américain The Verge, des études réalisées sur des crapauds montrent même qu’une forte exposition aux bruits peut augmenter le stress et réduire de 20% l’efficacité de leur système immunitaire.

Il y a de tout sur cette carte, on peut y trouver quelques perles récoltées par de vrais aventuriers capables d’aller s’isoler plusieurs jours dans la nature pour collecter du son.

La deuxième partie de ce projet est artistique : elle consiste en une série de remixes. Chaque son a été confié à des musiciens qui ont pu les retoucher à leur façon. La carte est accessible librement donc sur le site de Cities And Memory.

Le podcast de la semaine : Culture Miam

Ce podcast tombe à point nommé avant les fêtes de fin d’année puisqu’il explore le monde merveilleux de la nourriture. Dans chaque épisode, la productrice Mia nous fait découvrir un aliment, ou une façon de cuisiner. L’épisode de décembre par exemple est consacré… au beurre de cacahuète !