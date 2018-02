Cette semaine, on découvre le "Minecraft Data Mining", une sorte de mission archéologique virtuelle à la recherche de tout ce que les joueurs ont caché dans leurs créations ces dix dernières années. Et on fait un tour dans la joyeuse coloc dépressive des filles de la chaîne YouTube Glamouze.

Des joueurs explorent les créations d'autres joueurs sur Minecraft à la recherche de leurs secrets © Reddit / Minecraft

Archéologie virtuelle et vrais moments d'humanité

Enfilez votre blouson en cuir, mettez votre chapeau et sortez la pelle et le fouet : aujourd'hui, on explore des vestiges anciens. Enfin, pas si anciens que ça, puisqu'on ne va pas s'envoler pour l'Égypte ou la Grèce, mais pour les mondes du jeu vidéo Minecraft. Créé il y a presque 10 ans, avec un énorme succès depuis, Minecraft permet de construire à peu près tout et n'importe quoi sur des cartes de pixels gigantesques. Des maisons, des monuments, des mines, des temples, etc. Et depuis 2009, des joueurs du monde entier ont développé des milliers de mondes parallèles à leur image.

Des mondes destinés à être éphémères, sauf que pour beaucoup, ils existent encore aujourd'hui sur des serveurs oubliés, même des années après que leurs créateurs se sont désintéressés du jeu. Ce qui a donné une idée à un de ces joueurs, "Matt B" : il a décidé d'explorer tous ces serveurs et ces univers de jeux abandonnés, à la recherche de tout ce que les joueurs ont pu y cacher, notamment tout ce qu'ils y ont écrit sur des livres ou des panneaux virtuels.

Il y a trouvé bien plus que ce qu'il espérait. Avec l'aide d'un petit programme pour détecter et localiser sur les cartes tout ce qui contient du texte, disséminé dans les serveurs de jeu, il est tombé sur toutes sortes de messages, plus ou moins drôles, intrigants ou tristes. Des poèmes, des déclarations d'amour...

"Je voulais utiliser ce couloir très laid pour dire que je t'aime tellement, je suis la fille la plus heureuse du monde depuis que tu es dans ma vie" / Reddit / Minecraft

Des statues très explicites...

Sans commentaire... / Reddit / Minecraft

Des journaux intimes ou de longues conversations par panneaux interposés...

Ici, deux joueurs parlent de dépression et partagent leur expérience / Reddit / Minecraft

Des messages où un joueur raconte ses idées noires et son envie de suicide...

"Savez-vous ce que ça fait d'être torturé par son propre esprit ?", demande ce joueur / Reddit / Minecraft

Une maison remplie de panneaux où une joueuse avoue qu'elle a recouché avec son ex et qu'elle est désolée...

Une maison construite uniquement pour écrire une confession douloureuse / Reddit / Minecraft

Ou encore des monuments en hommage à des amis ou des proches disparus...

Une tombe en hommage à un jeune homme mort 6 ans plus tôt / Reddit / Minecraft

Bref, toutes sortes de secrets et de moments d'humanité.

Depuis, une trentaine de volontaires ont rejoint Matt dans sa quête, et tous publient leurs découvertes sur un forum Reddit. La tâche est titanesque : chaque carte fait environ 4 milliards de km carrés... Pourquoi pas, un jour, une exposition de cette étonnante collection de moments de vie virtuels ?

La vidéo de la semaine : le quotidien fluo et trash de Camille et Allison

Camille et Allison, ce sont deux youtubeuses spécialisées en beauté et en bien-être qui vivent en coloc, dans un univers tout mignon et coloré, celui de leur chaîne YouTube : Glamouze. Depuis un an, elles y parodient joyeusement tous les clichés de ce monde rose bonbon... En y ajoutant une bonne dose de déprime, de folie et d'humour un peu brutal. Délicieux.