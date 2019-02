Cette semaine, on s'interroge sur le nouveau smartphone pliable de Samsung, qui présente une technologie novatrice mais dont les usages restent à trouver. En podcast de la semaine, on découvre la vie de femmes qui ont été injustement oubliées de l'histoire.

Le Galaxy Fold a été dévoilé mercredi en grande pompe par Samsung © AFP / Josh Edelson

C'est l'image de la semaine dans le monde des nouvelles technologies : le numéro un du mobile dans le monde, Samsung, a levé le voile, mercredi soir lors d'une grande conférence, sur la 10e génération de ses smartphones Galaxy avec en pièce maîtresse un téléphone muni d'un écran pliable, le Galaxy Fold.

C'est la première fois qu'une marque de cette envergure présente un tel produit. L'écran pliable c'est une innovation attendue depuis des années. Cette fois c'est lancé : concrètement, quand on déplie ce smartphone, il devient une tablette. Cet appareil hybride débarquera aux Etats-Unis le 26 avril et un peu plus tard en Europe pour la coquette somme de 2000 euros

Mais à quoi va servir cet écran qui se plie et se déplie ? C'est tout le problème : on n'en a aucune idée. Mercredi lors de sa présentation en grande pompe, Samsung a montré la technologie mais n'a détaillé qu'une seule vraie fonctionnalité : la possibilité d'afficher trois applications en même temps, ce qui a de quoi laisser perplexe pour l'heure. En résumé, Samsung se retrouve à présenter une technologie dont les usages ne sont pas encore définis. Or c'est ce qui conditionnera son succès : arriver à susciter l'envie et le besoin chez l'utilisateur.

D'autant plus qu'avant cela, d'autres technologies n'ont pas trouvé leurs usages. C'est le cas par exemple des Google Glass, les lunettes connectées qui étaient portées aux nues au début des années 2010 comme LE produit du futur que tout le monde aurait sur soi dans quelques années. Mais on est en 2019 et personne ne porte de Google Glass, car on n'a pas réussi à trouver concrètement une utilité du produit au quotidien.

Autre exemple, la montre connectée d'Apple, l'Apple Watch, qui était présentée au début comme une montre à tout faire avec menus et applications... sauf que ces applications n'ont pas trouvé leur public, aujourd'hui Apple focalise sa communication sur trois fonctions de sa montre : la santé, le sport et... l'heure. On verra donc dans les prochains mois si le Galaxy Fold de Samsung arrive à faire ses preuves.

Le podcast de la semaine : Toutes les femmes de ta vie

Rien à voir avec la chanson du groupe L5 : dans ce podcast hebdomadaire animé par Betty Piccioli, on découvre en cinq à six minutes des femmes qui ont été injustement oubliées par l'histoire. Dans le troisième numéro, sorti la semaine dernière, on faisait la rencontre de Jeanne de Clisson, l'une des pirates les plus redoutables du 14e siècle.