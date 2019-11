Cette semaine, on est allés au salon Virtuality au 104, à Paris, découvrir toutes les nouvelles applications possibles de la réalité virtuelle, des plus utiles aux plus loufoques. Et en recommandation de la semaine, pas de podcast ni de vidéo... mais une étrange fiction sur Twitter.

Le salon Virtuality se déroule au 104, un lieu culturel parisien © Maxppp / Thomas Padilla

A Paris, le 104 accueille cette semaine le salonVirtuality, consacré à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, dont la journée grand public a lieu samedi. Cet année, quelque 110 exposants y participent... soient à peu près autant d'expériences différentes possibles. Aujourd'hui, la technologie est bien installée et ne cesse de se perfectionner : le plus intéressant, c'est donc d'explorer le champ des possibles ouvert par cet outil. "", explique Olivier Godest, le directeur du salon.

Une fois le casque chaussé et des manettes en main, il existe une quantité pléthorique de possibilités, plus ou moins sensorielles. Installé sur un fauteuil, suspendu à quelques centimètres au-dessus du sol, et quelques ventilateurs face à soi, on peut par exemple vivre l'expérience d'un parapentiste au-dessus d'un grand canyon.

Vous pouvez aussi prendre les commandes d’une ville futuriste que vous devez protéger de hordes de trottinettes électriques qui prennent d’assaut la centrale électrique pour se recharger…. dans Trottinator, un jeu qui sortira début 2020.

Mais vous pouvez aussi vous placer au cœur d’un auditorium et jouer le rôle du chef d’orchestre…En apparence c’est plus calme mais en fait c’est physique car baguette virtuelle à la main, vous dirigez la symphonie du nouveau monde de Dvořák. Vous êtes amené à jouer une vraie partition de chef d'orchestre dans cet outil nommé Maestro, qui est en tout début de développement et qui est très prometteur.

Il existe aussi des applications plus sérieuses : on peut aussi apprendre les gestes de premiers secours ou se mettre dans la position d’une personne en situation de harcèlement au travail…. Et plus le matériel est technologiquement avancé plus il est utilisé dans des secteurs de pointe... l'industrie est très friande des casques holographiques qui permettent de manipuler des objets virtuels à mains nues.

La recommandation de la semaine : le compte Twitter @eiffel1812

Ce compte a tweeté pour la première fois samedi dernier : son propriétaire passait un appel, il avait trouvé un appareil photo abandonné. Mais celui-ci renferme un mystérieux secret. En réalité ce compte est une fiction haletante en plusieurs épisodes, avec un sens du suspense parfaitement maîtrisé… l’aventure devrait encore durer quelques semaines.