"Facebook rencontres", c'est le nom de la nouvelle fonction entrée en service jeudi en France et en Europe. Le réseau social se place comme concurrent de Tinder, et vous permet... de désigner vos "coups de coeur secrets" parmi vos amis et vos amies.

Une publicité pour Facebook dating, aux Etats-Unis en 2019 © AFP / Bastiaan Slabbers / NurPhoto / NurPhoto

Après nous avoir fait créer des cercles d’amis, rejoindre des groupes d’amis, des groupes avec d’autres gens, liker des pages, participer à des événements avec vos amis ou avec d’autres, après avoir voulu vous faire partager des stories ou de faire des apéros en vidéo… voilà que Facebook veut vous faire faire des rencontres.

Ca fait plus d’un an que le réseau social annonce et déploie progressivement, voilà Facebook Dating, "Facebook Rencontres" en français, qui est disponible en France et partout en Europe depuis hier, avec un déploiement progressif selon les mises à jour.

L’objectif de cette fonction c’est de concurrencer directement l’appli de rencontres Tinder, à ceci près que c’est gratuit et intégré directement dans l’appli Facebook. Pour le reste le concept ne révolutionne pas le principe des rencontres en ligne, vous regardez un profil, vous dites s’il vous plaît ou non, et si la personne en face a dit la même chose, c’est ce qu’on appelle un "match" qui rend la discussion possible.

Heureusement, vous n'allez pas tout de suite trouver vos amis Facebook dans cet onglet : d’abord Facebook rencontres n’est pas activé par défaut, il faut le configurer manuellement. Il sera donc impossible d'y croiser votre route si vous ne le souhaitez pas ; d’autre part le réseau social assure qu’il est possible de configurer la fonction pour exclure les amis – et même les amis d’amis, les gens avec qui vous avez des contacts communs.

En revanche il y a une fonction bien spécifique qui fait la différence entre Facebook rencontres et toute la concurrence, ça s’appelle coup de coeur secret, et ça vous permet de choisir parmi vos amis Facebook et même vos contacts Instagram… 9 personnes que vous connaissez ET sur qui vous avez flashé ! Et si parmi ces 9 personnes une ou plusieurs vous ont aussi placé dans leurs coups de coeur secrets, vous le saurez tous les deux. A vrai dire on a du mal à savoir pour l’instant si c’est très mignon parce que ça va permettre à des amourettes secrètes de se révéler… ou si c’est quand même un peu gênant.

L'autre actu : Twitter change les règles du retweet

A quelques semaines de la présidentielle américaine le réseau social fait tout pour limiter la diffusion de fausses informations et met en oeuvre tout ce qu’il peut pour endiguer le fait de partager des articles sans les avoir lus.

Il y a eu des tentatives de pédagogie, on en avait déjà parlé, avec des messages qui vous demandaient si vous étiez bien sûr de vouloir partager un article sans avoir cliqué. Mais visiblement ça n’a pas suffi car depuis le début de la semaine, vous ne pouvez plus retweeter un tweet.

Ou plus exactement, vous basculez directement en fonction "retweeter avec un commentaire"… ce qui vous oblige machinalement à une étape de plus si vous voulez absolument retweeter. Rajouter un clic, c’est peut-être ça qui évitera le partage intempestif ou qui le limitera – c’est en tout cas ce qu’espère Twitter