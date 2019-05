Cette semaine dans Net Plus Ultra, on découvre une application de rencontres pour les plus de cinquante ans, "Passions", qui propose pour la fête des mères aux enfants de trouver à leur maman (ou à leur papa) célibataire leur futur âme sœur. Et en vidéo de la semaine, on rend hommage à Grumpy Cat.

Le marché des applications de rencontre pour les plus de 50 ans est en cours de recomposition. © Getty / asiseeit

C'est assurément l'une des idées cadeau les plus inhabituelles pour la fête des mères, si vous n'avez pas encore trouvé votre cadeau : une application de rencontres vous propose de devenir entremetteur ou entremetteuse pour votre maman (célibataire) ! L'opération s'appelle "Boost your mum", et elle est lancée par une application de rencontres réservée aux plus de 50 ans, "Passions".

Celle-ci est habituellement fermée aux moins de cinquante ans... mais à l'occasion de la fête des mères, vous pouvez, si l'un de vos parents répond à ce critère d'âge, aller fouiller dans les profils de l'application, sélectionner celui de la personne qui deviendra, selon vous, l'âme-sœur idéal de votre maman, et lui envoyer ce profil pour qu'elle, à son tour, engage la conversation (ou pas). Cela fonctionne aussi dans l'autre sens : vous pouvez chercher quelqu'un pour votre père.

Derrière cette opération, il y a une vraie problématique, celle d'amener les personnes de plus de 50 ans vers le marché des sites de rencontres, car il y a un nombre croissant de célibataires dans cette tranche d'âge. Or, jusqu'à récemment, les sites qui leur étaient dédiés s'appelaient MaxiSenior, Clubrencontressenior ou Netsenior. A cet âge-là, on n'a pas vraiment envie de se faire appeler "senior", au moment où l'on parle même des "quincados".

Toute une nouvelle génération de sites et d'applis comme Once Again, Disons Demain ou Passions investissent ce marché en mettant en avant un côté plus jeune et plus "pop". La demande existe bien pour ce type de plateformes : "C'est une communauté de personnes dynamiques, connectées, actives et passionnées", explique Margot Sitruk, co-fondatrice de l'application Passions. "En discutant à la fois avec mon père, les mamans de mes amis, et d'autres parents célibataires, je me suis rendue compte qu'il y avait un vrai besoin. Sur l'application, vous voyez donc tout de suite les gens qui ont les mêmes passions que vous : ça crée un univers très différent".

L'opération "Boost your mum" a été lancée mercredi 22 mai et dure jusqu'au 15 juin. Elle reviendra pour la fête des pères sous le nom "Boost your dad".

La vidéo de la semaine : hommage à Grumpy Cat

La semaine dernière, une star des Internets nous a quittés : une chatte âgée de 7 ans, que vous connaissez mieux sous le nom de Grumpy Cat. De son vrai nom Sauce Tartare, ce félin était célèbre pour sa moue, une déformation physique qui lui donnait l'air d'être tout le temps grincheuse.

Une bouille qui a donné lieu à des dizaines de vidéos sur Internet, des images virales et évidemment des déclinaisons en pagaille : Grumpy Cat a eu sa propre peluche, deux livres et même un téléfilm dont elle était l'héroïne. Bon vent, petit ange (bougon) parti trop tôt.