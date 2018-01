Cette semaine, on vous raconte l'histoire à la fois mignonne et un peu flippante d'un étudiant qui avait fait glisser son doigt du mauvais côté sur Tinder. Et en bonus, une "rap battle" entre deux poids lourds des séries télé et web.

Le Visiteur du Futur et Kaamelott parodiés en vidéo © Capture d'écran YouTube

Et si on laissait parler (raisonnablement) notre fibre romantique ? C'est l'histoire de Hayden, un étudiant américain à l'université de Missouri State. Il est célibataire, il cherche l'amour et il a donc décidé de tenter sa chance sur Tinder, l'application où l'on fait défiler des profils pour trouver une personne qui vous plait. Il est rapidement tombé sur Claudia, une autre étudiante de la même université, mais là, erreur dramatique : au lieu de faire glisser sa photo vers la droite pour dire à l'application qu'elle lui plait, il la fait glisser vers la gauche, bref il la zappe.

Mais ça n'a pas suffi à le décourager. Hayden a donc lancé une bouteille à la mer, en écrivant un petit texte où il raconte sa mésaventure. Il explique qu'il est tombé sur une fille prénommée Claudia, dont le petit texte de présentation l'a beaucoup fait rire, il cite les phrases dont il se souvient, et il envoie le tout à TOUTES les Claudia inscrites à l'université de Missouri State (qui compte 26.000 étudiants), en précisant que si jamais la bonne Claudia lit son texte, elle peut soit ignorer le message (et tant pis), soit lui répondre (auquel cas il sera ravi de lui proposer un rendez-vous).

Un geste certes romanesque mais qu'on peut aussi trouver un peu excessif et intrusif, il a d'ailleurs un peu gêné certaines personnes sur Twitter (qui jugent qu'on est à la limite du harcèlement)... Mais pas la Claudia en question.

C'est elle qui l'a retrouvé : la jeune femme a posté sur son compte Twitter le message envoyé par Hayden... En écrivant "CE TYPE VIENT LITTERALEMENT DE CONTACTER TOUTES LES CLAUDIA DE MISSOURI STATE JUSTE POUR ME RETROUVER SUR TINDER".

Le jeune homme à l'origine du message a ensuite répondu : "Hé, mais je connais ce type !"

Et l'histoire est devenue virale en quelques heures sur Twitter et au-délà. Hayden a même changé sa description pour se présenter comme "le mec qui a envoyé un e-mail à quelques Claudia". Le reste ne regarde qu'eux... Mais si jamais leur histoire ne marche pas, il faut savoir que Hayden a aussi reçu plusieurs e-mails envoyés par d'autres Claudia de son université pour lui proposer un rendez-vous.

La vidéo de la semaine : quand une série télé affronte une série web

Que se passe-t-il lorsque le roi Arthur, seigneur de la série Kaamelott, rencontre le Visiteur du Futur, héros de la géniale web-série du même nom ? Ils font une battle de rap, évidemment. Le tout, réalisé par David Guerchon en se basant sur des musiques tirées de ces deux références de la culture pop.