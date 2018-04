Cette semaine, on suit le long voyage sur les mers d'un bateau pirate construit en Playmobil lancé par deux enfants il y a un an. Et dans notre vidéo de la semaine, on devient spectateurs d'une embrouille entre frère et sœur.

Le trois-mâts Christian Radich a récupéré ce petit bateau pour lui faire poursuivre son périple. © AFP / Hinrich Bäsemann / DPA

Le périple du bateau "Adventure"

C'est un peu leur bouteille à la mer : deux jeunes frères écossais, Harry et Ollie, 5 et 7 ans, ont lancé à l'abordage des océans un petit bateau pirate, construit entièrement... en Playmobil ! Pour faire vivre à l'un de leurs jouets une véritable aventure à l'un de leurs jouets, ce navire qu'ils ont nommé "Adventure", ils l'ont lancé à la mer en mai dernier depuis le port de Peterhead en Ecosse.

Conseil : ne mettez pas votre propre bateau Playmobil à l'eau, sous peine de le voir couler ! Dans cette histoire, pour que l'embarcation puisse voguer sans sombrer, l’embarcation a été transformée par les parents des deux frères, qui ont ajouté du polystyrène pour la flottaison et un contrepoids pour le stabiliser.

Pour suivre ce périple, les enfants (et leurs parents, on suppose), ont imaginé un stratagème : le bateau a sa propre page Facebook ; et à son bord, on trouve un message, comme dans toute bouteille à la mer qui se respecte. En somme, ce message vous demande, si vous retrouvez ce bateau échoué, de le remettre à la mer mais avant cela d'envoyer des nouvelles sur Facebook.

C'est ainsi qu'on a sur que le bateau s'était échoué d'abord sur les côtes du Danemark, puis en Suède et en Norvège, avant d'atterrir sur un vrai bateau cette fois, le Christian Radich, un trois-mâts norvégien qui l'a pris à son bord pour le remettre à l'eau... au Cap-Vert ! Entre-temps le business s'en est mêlé : le petit bateau est désormais sponsorisé par une entreprise qui l'a équipé d'un GPS, ce qui permet de le suivre à la trace.

La vidéo de la semaine : "Frère vs Sœur" par Lolywood

C'est une situation qu'on a tous plus ou moins connue, une engueulade entre frère et sœur à table. Le collectif Lolywood s'est emparé du sujet pour son nouveau sketch. Scénario de base : mamie ne pouvant plus conduire sa voiture, qui va la récupérer ? D'un côté de la table, le frère, joué par le comédien Choopa, de l'autre la sœur, incarnée par Allison Chassagne, et chacun accompagné de son double virtuel qui dit tout haut ce que le personnage pense tout bas.