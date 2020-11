Elle est la personne la plus suivie sur le réseau social TikTok : en à peine plus d'un an, Charli d'Amelio, jeune danseuse âgée de 16 ans seulement, vient de franchir le cap des 100 millions d'abonnés. Un succès dû à une recette mêlant authenticité... et algorithmes..

Charli d'Amelio, et sa soeur Dixie, fin 2019 à New-York © AFP / STEVEN FERDMAN

Un record a été franchi cette semaine sur les réseaux sociaux : celui du premier compte à dépasser les 100 millions d'abonnés sur TikTok, LE réseau social qui a explosé en cette année 2020 grâce à ses vidéos courtes et la plupart du temps musicales. A titre de comparaison sur Instagram il n'y a que 22 comptes qui dépassent ce nombre d'abonnés et DEUX chaînes sur YouTube.

Et ce compte, cette vedette aux cent millions d'abonnés, ce n'est ni Taylor Swift ni Rihanna, qui ont chacune près de 90 millions de "followers"... mais Charli d'Amelio. Et si vous n'avez jamais entendu le nom de Charli d'Amelio, c'est que cette adolescente doit toute sa popularité à TikTok justement.

Un an pour devenir la personne la plus populaire de TikTok

Elle fait ce que font la plupart des utilisateurs du réseau social : des vidéos essentiellement basées sur de la musique. La plupart du temps elle danse, mais pas seulement. Elle partage ses routines du matin, des petits moments de vie, etc. Le plus épatant dans cette histoire, c'est la rapidité avec laquelle elle est devenue si populaire : elle a créé son compte TikTok en mai 2019, ce qui fait seulement un an et demi pour atteindre les 100 millions d'abonnés. À côté, le compte qui a été le premier à atteindre le même nombre d'abonnés sur YouTube c'est une boîte de production indienne, qui a mis 12 ans à y arriver.

En mars dernier, alors qu'elle n'avait encore "que" 35 millions d'abonnés, Charli d'Amelio racontait ses débuts sur le plateau du "Late night show" de Jimmy Fallon (vidéo sous-titrée)

C'était une vidéo avec huit pas de danse. Je l'ai postée juste avant de partir pour un stage de danse pour les vacances. C'était à une heure et demie de chez moi... j'ai commencé par voir que j'avais 90 likes... et avant d'arriver au stage il y en avait 50 000.

Mais alors qu'est-ce qui fait le succès de cette jeune fille ? C'est à la fois le mystère et la magie de la chose, car Charli d'Amelio danse bien, certes, mais si vous vous baladez sur TikTok vous verrez des tonnes de gens qui font aussi bien voire mieux. Seulement, sur ses vidéos, Charli a toujours l'air de s'amuser, il y a un côté authentique qui plait, elle est comme tout le monde. Ajoutez à cela un petit coup de pouce de l'algorithme TikTok qui l'a régulièrement propulsée dans l'onglet "Pour vous", les recommandations du réseau social, et vous avez la recette du succès.

Résultat : elle n'est plus tellement comme tout le monde : elle faisait partie des invités du Superbowl cette année... et évidemment qui dit succès dit gros sous. La jeune fille a déjà sorti avec sa sœur un livre, un disque, un podcast, et une série sur YouTube. Et ça ne va pas également sans son petit lot de polémiques, comme par exemple quand elle a critiqué la cuisine de son chef cuistot (car oui, sa famille a un chef cuistot). D'un seul coup, moins un million d'abonnés... qu'elle a vite regagnés. Pas facile d'être la reine de TikTok, surtout quand on n'a que 16 ans.