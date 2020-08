C'est le feuilleton de cette fin d'été : un bras de fer acharné entre le jeu le plus rentable de l'histoire et l'entreprise la plus valorisée en bourse de l'histoire. Une affaire de bannissement des boutiques d'application, de campagnes de soutien et de menaces... sur fond de désaccords commerciaux.

Depuis la mi-août, les utilisateurs d'iPhone n'ont plus la possibilité de télécharger l'application Fortnite © AFP / Chris DELMAS