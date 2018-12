Cette semaine dans Net Plus Ultra, on fait le bilan des objets connectés en tous genres les plus étranges et insolites (mais aussi les plus intéressants) annoncés cette année. Et notre vidéo de la semaine réinterprète, à sa façon, une scène culte du film Love Actually.

Parmi les objets connectés étonnants : un pommeau de douche lumineux pour contrôler sa consommation d'eau © AFP / Frederic J. BROWN

De plus en plus, dans votre maison, vous pouvez à peu près tout connecter à Internet. Il y a quelques années, les Guignols sur Canal imaginaient Steve Jobs, le patron d'Apple, présentant tous types de produits, du iTuyau d'arrosage au iPneu. Désormais cette profusion de iTrucs est devenue réalité. En cette fin d'année, la revue spécialisée Usbek et Rica a recensé le meilleur des objets connectés insolites. Et il y a de quoi faire.

Exemple avec cette bouteille d'eau connectée qui a pour particularité de clignoter plusieurs fois dans la journée pour vous rappeler de boire de l'eau, au cas où vous auriez oublié... et qui peut même vous envoyer une notification sur votre téléphone. Un gadget qui vous coûtera la coquette somme de 130 euros.

Autre exemple, une boîte connectée pour votre nourriture. Le principe est simple : vous mettez votre petit plat dedans, ou vos restes, vous indiquez ce dont il s'agit, et quand on va s'approcher de la limite de fraîcheur de l'aliment un petit indicateur va basculer du vert au rouge. Ce sera disponible en mars prochain pour 45 euros... Sinon il est toujours possible de prendre une bonne vieille boîte et de regarder dedans, voire de l'ouvrir.

Mais la palme de l'année revient à un poisson que l'on connait tous : ce fameux poisson qui chante, gadget moche et inutile en forme de truite accrochée à un trophée, que vous offrez en général quand vous n'avez plus la moindre idée cadeau. Désormais, lui aussi est connecté : Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, lui a été intégré. Avant, vous faisiez chanter ce poisson, désormais vous pouvez lui donner votre liste de courses ou lui demander de programmer votre réveil.

Heureusement, il y a quelques bonnes surprises, comme le mug Ember, qui a la particularité d'être chauffant et de garder votre boisson chaude à la bonne température, contrôlée au degré près pour que votre thé soit parfaitement infusé. Ou encore Hydrao, un pommeau de douche connecté pour contrôler votre consommation d'eau : il change de couleur si vous gaspillez trop d'eau sous la douche.

La vidéo de la semaine : Laura Laune et Guillaume Bats rejouent Love Actually

Dans cette vidéo, les humoristes Laura Laune et Guillaume Bats parodient une scène culte d'un film qui l'est tout autant : cette séquence, dans Love Actually, où Andrew Lincoln déclare sa flamme à Keira Knightley sans rien dire, avec des panneaux, sur fond de Douce nuit. Les deux humoristes ont rejoué cette scène... mais évidemment ça ne se passe pas comme prévu, le message sur les panneaux n'est pas vraiment le même.