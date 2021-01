En raison de la crise du Covid, la sortie du prochain James Bond, "Mourir peut attendre", a été décalée de près d'un an et demi. Problématique pour la marque Nokia, qui pensait profiter du film pour placer ses produits les plus récents... qui ne seront plus si récents à la sortie finale du film.

Daniel Craig (ici sur le tournage de "Spectre") incarnera James Bond pour la dernière fois dans "Mourir peut attendre" © AFP / Joe Klamar

Parfois, les innovations technologiques vont plus vite que le cinéma... En tout cas qu’un cinéma totalement à l’arrêt, puisque les sorties de films sont sans cesse repoussées, confinement après confinement et couvre-feu après couvre-feu. Et l’un des films les plus touchés par ce décalage s’appelle Mourir Peut Attendre, le nouvel épisode des aventures d’un certain agent 007.

Le nouveau James Bond, tourné en 2019, devait initialement sortir le 8 avril 2020, il a été repoussé au 12 novembre, puis au 31 mars 2021 et finalement ce sera le 6 octobre. Et ça, ça ne plait pas non seulement au public… mais aussi à un fabricant de téléphones, la marque Nokia, qui a donné pas mal de fonds dans la production de ce film.

Nokia a en effet fait du placement de produit – c’est-à-dire que la marque a payé pour que ses téléphones soient ceux utilisés par les héros du film. Et comme on parle tout de même d’agents secrets, il est de bon ton que ceux-ci soient dotés des appareils dernier cri.

Le souci, c’est que les appareils qui étaient les plus modernes en 2019 ne sont pas ceux qui le sont en 2021. Le téléphone utilisé par les agents devait être un Nokia 8.3, le premier téléphone 5G de la marque… dévoilé à l’écran juste après sa présentation au public en mars dernier. Or ce téléphone est sorti à l’automne 2020, et que donc quand le film sortira il sera sur le marché depuis un an : pour Nokia c’est une très mauvaise opération. Le constructeur a donc demandé à ce que ce petit problème de chronologie soit réparé.

Mais comment cela va-t-il se passer ? On ne peut tout de même pas retourner des scènes du film ? Eh bien… si ! En tout cas d’après le journal anglais The Sun, quelques scènes du film, celles où l’on voit le mieux les produits, vont être retournées… pour y intégrer les nouveaux produits.. et remplacer ces nouveaux plans au montage. Et histoire de faire d’une pierre deux coups, la production du film en profitera pour retourner d’autres scènes avec d’autres produits placés comme des vêtements Adidas ou des montres Omega…

Cela dit tout ne sera pas modifié car parmi les téléphones à l’écran on devrait aussi voir un bon vieux Nokia 3310… et on sait bien que celui-là résiste totalement à l’épreuve du temps.

L'autre info : Apple appelle ses utilisateurs à mettre à jour leur téléphone

En tout cas ceux qui ont les versions les plus récentes du système d’exploitation : Apple vient de sortir la version 14.4 de son système iOS, et celle-ci corrige deux failles de sécurité qui selon elle peuvent être "exploitées activement" pour s’attaquer à votre téléphone.

Petit conseil pratique, vérifiez donc quelle est la version de votre système dans les réglages : s’il s’agit de la dernière en date, à savoir iOS 14.3, il est fortement recommandé de mettre à jour vers 14.4.