Cette semaine, on se demande pourquoi une simple vidéo de musique diffusée dans un centre commercial nous émeut à ce point, et on célèbre le retour des chaussettes les plus célèbres de YouTube.

Les internautes se passionnent pour des vidéos de musique dans des centres commerciaux © Radio France / Olivier Bénis

C'est un phénomène assez intrigant qui grandit petit à petit sur YouTube. Il y a quelques mois, un jeune Américain de 20 ans publie, sous le nom de Cecil Robert, une vidéo toute simple : on y voit la photo d'un centre commercial typique des années 80, entièrement vide, avec en fond sonore la chanson "Africa" de Toto, dont le son a été volontairement dégradé pour donner l'impression qu'elle sort des hauts-parleurs de la galerie marchande.

Simplement intitulée "Toto - Africa (joué dans un centre commercial vide)", cette petite expérience a déjà attiré l'attention de centaines de milliers d'internautes. Elle a déjà été vue un million de fois (avec des milliers de commentaires enthousiastes ou nostalgiques) et fait beaucoup parler sur Twitter. Depuis, Cecil Robert en a posté des dizaines d'autres, avec un succès un peu moindre mais loin d'être négligeable. Et il accepte même les commandes ("votre chanson préférée, jouée dans un centre commercial vide").

Comment une simple vidéo de musique avec un écho peut-elle susciter un tel enthousiasme ? C'est ce qu'a cherché à savoir une journaliste du New Yorker, qui raconte avoir été bouleversée en tombant sur la vidéo à 3h du matin, sans bien comprendre pourquoi. Elle a contacté l'auteur, a correspondu par mail avec lui, et ils ont réfléchi à ce qui provoquait toutes ces réactions de nostalgie chez les internautes.

L'explication serait que nos vies actuelles se déroulent de plus en plus dans des espaces virtuels, où l'on achète en ligne, où l'on écoute de la musique propre et lisse, sans "friction", dans des environnements "sans gens". Ces chansons entendues dans des espaces publics, à la fois lointaines et chaleureuses, auraient quelque chose de rassurant pour la génération qui a connu à la fois ces ambiances dans leur enfance et une forme de modernité plus solitaire avec l'âge. Parfois, la nostalgie, ça ne s'explique pas...

La vidéo de la semaine : des chaussettes pour raconter l'Histoire

En 2017, les humoristes Dedo et Yacine Belhousse créaient un programme court intitulé "L'Histoire racontée par des Chaussettes", une série de vidéos très drôles mais vite arrêtées, et devenues cultes pour une poignée de fans. L'année dernière, pour fêter les dix ans des Chaussettes, leurs deux papas ont lancé un financement participatif pour filmer dix nouveaux épisodes. Financement réussi, les contributeurs ont donc pu à nouveau se marrer devant les nouvelles aventures des chaussettes, et les épisodes arrivent désormais sur YouTube, pour le grand public, via une chaîne dédiée.