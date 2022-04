Alors que les ventes de smartphones baissent lentement d'année en année, le marché du "feature phone", ou "dumb phone", le téléphone conçu exclusivement pour téléphoner et envoyer des SMS, croît. Comment expliquer cette expansion, qui ne convainc pas tout le monde ?

Le "dumb phone", c'est le retour du téléphone à l'ancienne © AFP / Josep Lago

Souvenez-vous, il y a 15 ans encore, la plupart d'entre nous avions des téléphones qui ne faisaient ni appareil photo, ni ordinateur de poche, ni console de jeux. Ces téléphones-là ne sont pas morts, ils ont juste changé de nom pour devenir des "dumb phones" - des téléphones idiots, en opposition aux "smartphones" - ou, pour être un peu moins vexant, des "feature phones", c'est-à-dire des téléphones qui ont une, et une seule, fonction : téléphoner.

Et il y a un public pour cela : on assiste à une sorte de résurgence de ces téléphones depuis quelques années. Un peu à la manière du retour du vinyle : la part de marché reste très minoritaire mais les ventes sont en progression là où les ventes de smartphones ont plutôt tendance à se rétracter. Il y a trois ans, les analystes prévoyaient qu'on passerait de 400 millions de ventes de ces téléphones en 2019 à 1 milliard en 2021.

Depuis, on n'a pas de chiffres à l'échelle mondiale, mais beaucoup de signaux d'une hausse des ventes ; en Israël par exemple elles ont doublé en quelques semaines le mois dernier... et au Royaume-Uni d'après un rapport du cabinet Deloitte rendu public par la BBC, 1 personne sur 10 utilise un de ces téléphones très simples outre-Manche.

Un marché porteur là où le pouvoir d'achat est plus faible

Alors, comment interpréter ce retour en force des téléphones traditionnels ? Le premier facteur de cette hausse, c'est le prix des téléphones : l'évolution technologique permet de faire baisser le coût des produits et atteindre quelques dizaines d'euros pour les moins chers. Et la progression du marché des "feature phones" se fait surtout dans des zones comme l'Inde, l'Afrique et le Moyen-Orient où le pouvoir d'achat est bien moindre.

En Europe et aux Etats-Unis, la progression est moindre mais elle existe, avec des raisons liées à la sécurité... car ces téléphones contiennent moins de données personnelles, ou encore à une volonté de déconnexion. Mais si certains sont conquis par cette déconnexion, par le retour aux fondamentaux, pour beaucoup, comme le youtubeur Cyrus North qui en a fait l'expérience, passer au "dumb phone", téléphone volontairement mauvais, peu pratique et minimaliste, c'est se confronter à son propre rapport au smartphone. Car c'est précisément de ça qu'il est question avec ces téléphones... un challenge pour faire face à l'addiction que ces petits appareils peuvent représenter.