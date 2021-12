Le réseau social a fait évoluer cette semaine sa politique de confidentialité, et élargit aux images l'interdiction de révéler des données personnelles sans consentement des utilisateurs.

Twitter veut renforcer la lutte contre le cyber-harcèlement © AFP / Kirill KUDRYAVTSEV

Twitter a annoncé (et fait entrer en vigueur) mardi de nouvelles règles de sa politique de confidentialité. Elles se résument en une phrase qui a fait son apparition sur la page de la politique de confidentialité de Twitter : "Vous ne pouvez pas partager de médias privés, tels que des images ou des vidéos de particuliers, sans le consentement de ces derniers" : en clair, pas question de publier une photo de quelqu'un sans son autorisation - sauf pour les personnalités publiques.

Le réseau social veut renforcer avec cette mesure contre le cyberharcèlement. Depuis quelques mois il était déjà formellement interdit de révéler l'adresse de quelqu'un ou des documents d'identité... et il est même interdit de menacer de le faire.

Mais comment Twitter va contrôler toutes les images postées ? Il n'y aura évidemment pas de contrôle a priori... les images ne seront contrôlées, vérifiées, que si un utilisateur fait un signalement pour non-respect de ces règles. Et pour l'instant on ne sait pas comment la vérification va être faite : "On peut difficilement imaginer que cela puisse être modéré à la main, cela voudrait dire qu'ils font cela avec des algorithmes. Ce qui pose deux questions : d'une part, est-ce que Twitter utilisera des techniques de reconnaissance faciale, d'autre part, comment ils vont faire la différence entre les différents types de comptes", explique Me Zoé Vilain, avocate spécialisée dans les nouvelles technologies.

Effectivement, il y a plein d'exceptions à prendre en compte : les médias d'information ne sont pas concernés par cette règle, mais vous pouvez aussi utiliser des images issues d'événements publics en cours – à un concert par exemple – ou encore si l'image concernée "ajoute de la valeur à la conversation publique ou sont partagés dans l'intérêt public"... concept assez vague et difficile à jauger par un algorithme.

Mais est-ce que Twitter ne risque pas d'être submergé par les signalements ? C'est l'autre problème... Et surtout, Twitter est plutôt réputé pour ne pas être performant dans le traitement des signalements des utilisateurs. "C'est bien qu'ils prennent le sujet à bras le corps, mais la première initiative qui aurait pu être attendue par les associations de lutte contre le cyberharcèlement, c'est une hausse des moyens, pour se donner la possibilité de réagir plus rapidement en cas de signalement", analyse Zoé Vilain. En somme sur le papier cette nouvelle mesure est une bonne initiative, reste à voir en pratique comment Twitter compte l'appliquer.

L'info en plus : Microsoft sort un pull moche de Noël

Ca y est, c'est le mois de décembre, et qui dit décembre dit pulls moches de Noël. Et ceux qu'on n'attendait pas sur ce marché, c'est Microsoft, qui vient de lancer un pull à l'effigie de son jeu culte... le fameux Démineur de Windows 98. Un jeu de démineur en forme de sapin de Noël sur un pull vendu par Microsoft, ça coûte tout de même 80 euros en ligne, mais le vêtement est vendu au profit d'une association qui vient en aide à des joueurs et des joueuses de jeux vidéo qui sont atteints d'un handicap. Et à l'heure où ces lignes sont écrites, il est presque en rupture de stock.