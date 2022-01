Malgré la pandémie, le Consumer Electronic Show s'est ouvert mercredi à Las Vegas, amenant avec lui son lot habituel de nouveautés. Avec cette année une délégation française qui est la deuxième plus importante du salon.

Au CES de Las Vegas, les innovations ne manquent pas © AFP / Tayfun Coskun / ANADOLU AGENCY

Le CES, c'est le grand salon des nouvelles technologies, qui cette année se déroule dans une ambiance particulière : le salon de Las Vegas a été maintenu, mais le Covid a poussé les plus gros exposants à annuler leur présence. Ni Microsoft, ni Google, ni Meta ne sont donc physiquement sur l'événement, mais de nombreux autres exposants sont là pour ce qui est le paradis des objets connectés.

Parmi les perles, l'une des grosses tendances de l'année, ce sont les écrans, projetés pour Samsung, qui a dévoilé un vidéoprojecteur totalement cylindrique - ou écrans pliables pour trois marques, Lenovo, Samsung et Asus, qui ont présenté des ordinateurs portables constitués d'un seul grand écran pliable.

Et puis le CES ce sont aussi beaucoup de voitures, et sur ce domaine, voici un nouveau fabricant : Sony, qui ajoute à ses téléviseurs, ordinateurs et consoles de jeux des voitures électriques, dont l'habitacle est truffé d'écrans, et qui sont connectés en 5G. Ou encore, parce qu'il n'y a pas de bon CES sans annonces totalement futuristes et un peu gadgets, BMW qui dévoile une voiture capable de changer de couleur en une second, les vidéos sont épatantes même si l'utilité est contestable.

Sur ce salon, la France est le deuxième pays le plus présent, avec 130 entreprises de la French Tech représentées, dans des domaines très différents. Parmi elles, une société qui a lancé un dispositif de détection des pollens pour mieux prévenir les allergiques, Lify Air. Son fondateur, Jérôme Richard, explique :

C'est l'occasion de venir confronter notre innovation, nos idées, au marché américain, qui est différent des marchés européens.

L'idée est aussi de faire rayonner la création et la technologie françaises avec une délégation puissantes : "Le nombre ne fait pas la qualité, mais on a en France une capacité d'innovation, une capacité à se projeter sur des choses très différentes. En étant là de façon massive, on montre que cette innovation existe, qu'elle est puissante. c'est une fierté de représenter la France sur ces sujets-là", selon Jérôme Richard.

Les Français touchent des domaines très différents, il y a entre autres une litière pour chats connectée, des voiles photovoltaïques pour les bateaux, ou encore, crise sanitaire oblige, un ventilateur pour ne plus suffoquer dans votre masque chirurgical.