Le week-end dernier, l'événement "Reddit place", consistant à placer des pixels sur une immense surface, a animé l'Internet mondial. Des millions d'internautes ont coopéré pour créer une fresque hommage à la pop culture... tout en se disputant des territoires virtuels.

Un fragment de la fresque "Reddit place", version 2022 © AFP / Adrien Fillon / Hans Lucas

On l'a surnommée la "Pixel War", mais ce qu'il s'est passé entre vendredi dernier et lundi sur le site Reddit, c'est surtout un très bel exemple de ce qu'Internet peut encore offrir d'inédit aujourd'hui en termes d'inventivité et de créativité. Pendant trois jours, des millions d'internautes ont créé une immense fresque collective pour créer des images pixel par pixel.

Alors de quoi est-ce qu’il est question exactement ? Pour tout comprendre il faut remonter cinq ans en arrière… pour le 1er avril 2017, le site américain Reddit, qui est une sorte de place de discussions géante, a lancé une opération nommée "Reddit Place", une fresque collective dont la règle du jeu est très simple : la surface de départ est toute blanche, elle mesure 1000 pixels par 1000 pixels, soit un million de pixels, et chaque utilisateur ou utilisatrice peut placer un pixel toutes les cinq minutes.

L'influence grandissante des streamers

L’idée c’est donc de pousser les gens à coopérer pour créer ensemble des oeuvres d’art en coordonnant leurs coloriages. En 2017 le Reddit Place avait reçu plus d’un million de contributions et elle était devenue une pierre angulaire de la culture numérique. Et cinq ans plus tard, Reddit a décidé de remettre le couvert, avec un immense succès.

L'une des raisons de ce succès, c'est que qui a changé entre 2017 et 2022 c’est l’explosion de la plateforme de stream Twitch : tout le week-end, des dizaines de streamers et de streameuses se sont transformés en grands coordinateurs pour bâtir des fresques sur les territoires les plus grands possibles et pour éviter que ceux-ci soient recouverts par d’autres dessins… En France c’est l’un des poids lourds du stream et du e-gaming, Kameto, qui a initié le mouvement : "On est entraînés à être soudés : dès qu'on s'organise, les gens comprennent vite, ce qui n'est pas le cas des Espagnols ou des Américains qui étaient plus nombreux mais qui étaient là pour regarder. Chez nous, tout le monde était impliqué", racontait-il mardi dans le talk-show Popcorn lui-même diffusé sur Twitch

Résultat : un énorme drapeau français a pris position sur le Reddit Place, assez vite habillé par des fresques à la gloire de Zinedine Zidane ou de la Pyramide du Louvre… et un combat effréné de la France pour défendre son territoire notamment contre les streamers espagnols. C’est pour cela qu’on a fini de parler de pixel war, un terme que toute la communauté n’a pas apprécié… le streameur Etoiles est aussi revenu sur l’aventure dans Popcorn :

"Ils n'aiment pas trop qu'on parle de pixel war, normalement c'est une "place". L'objectif, même s'il y a des bagarres, c'est qu'on ait tous un pixel"

Et nous aussi on avait notre pixel : au service web de France Inter on s’y est mis pour faire apparaître notre logo sur la fresque, pas très loin de ceux d’Arte ou de la RTS, la radio suisse, et je vous assure que c’est pas simple, ça demande réactivité et coordination.

Comment ça s'est terminé ?

L’opération a été si populaire que la fresque a vu sa taille multipliée par quatre. Mais lundi soir, alors que le Reddit Place semblait achevé, gravé dans le marbre pour la postérité, de très nombreux internautes ont une nouvelle fois coopéré pour recouvrir toute la fresque d’une immense couche de pixels blancs… et la faire disparaître totalement.

Alors évidemment certains avaient fait des captures d’écran, il y a même désormais un atlas qui permet de comprendre toutes les références à la pop culture du Reddit Place… mais dans les faits, l’expérience aura été aussi marquante qu’éphémère… cette semaine on a assisté en direct à la création d’un monument de la culture web.