L'application qui propose de retrouver les chaînes de télévision françaises vient de perdre un procès contre le groupe M6 et ne pourra plus les diffuser. Un coup dur pour l'application déjà plombée par plusieurs conflits avec les acteurs du monde de la télé.

L'application Molotov a été lancée en 2016 © AFP / Antoine Wdo / Hans Lucas

Molotov, c'est cette application lancée en 2016, qui avait pour promesse de vous permettre d’accéder à toute la télé française dans une appli, et de la regarder en direct, en replay, remonter le temps, et même enregistrer ses programmes de toutes les chaînes de la TNT, des fonctions qui ont permis tout de même à l’appli de compter 13 millions d’utilisateurs.

Mais dans quelques semaines, les chaînes du groupe M6, donc M6, mais aussi W9 et 6ter, vont disparaître du service. L’entreprise a été condamnée tout début décembre par le tribunal judiciaire de Paris pour "contrefaçon" et "parasitisme" dans un procès qui l’opposait au groupe audiovisuel. Elle va donc devoir payer 7 millions d’euros à M6 et surtout elle ne va plus pouvoir diffuser ses chaînes.

Quand le service a été lancé, il a conclu des accords avec les différents groupes télé. Or avec M6 l’accord est arrivé à expiration le 31 mars 2018 ; depuis, Molotov était censé ne plus diffuser les chaînes du groupe, et a tout de même continué sans autorisation, et c’est cela qui pose problème.

Ce n’est pas la seule affaire dans laquelle Molotov est embarqué, puisque l’année prochaine la justice devra se prononcer dans un conflit similaire cette fois face au groupe TF1. Déjà depuis plusieurs mois les fonctions de Molotov sur ces chaînes privées avaient été restreintes : le contrôle du direct avait disparu, tout comme le replay, et même l’enregistrement avait été très limité. Il ne reste plus que la télé en direct.

Comment expliquer cette résistance des groupes audiovisuels face à Molotov ? C'est qu'entre 2016 et 2021 le paysage a évolué : d’abord l’application a très bien marché et donc TF1 et M6 ont voulu passer des contrats plus chers avec Molotov, ce que l’entreprise a refusé. Et surtout, ces groupes veulent attirer les téléspectateurs sur leurs propres plateformes : TF1 et M6 ont peu d'intérêt à voir les internautes aller sur Molotov plutôt que sur MyTF1 ou 6Play, ou même sur Salto, la plateforme de streaming lancée par les chaînes françaises.

Pour contrer ces difficultés Molotov lance sans cesse de nouvelles fonctions et va chercher de nouvelles chaînes… l’an dernier elle a lancé l’offre Mango, une offre assez riche de streaming gratuit de films et de séries financé par la publicité, et petit à petit le nombre de chaînes disponibles augmente, soit en option avec des chaînes payantes, soit en gratuit avec des chaînes thématiques comme Auto Plus TV ou LuxeTV.