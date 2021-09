Controversée depuis qu'elle a hébergé les producteurs du film complotiste Hold Up, la plateforme Tipeee refait polémique cette semaine après les propos de ses fondateurs, qui ont entraîné le départ de nombreux créateurs et créatrices qui l'utilisaient.

C'est une séquence de l'émission Complément d'enquête qui, pour de nombreux créateurs du web, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase © Capture d'écran

Tipeee est une plateforme de micro-financement participatif, qui vous permet, si vous avez un podcast ou une chaîne Twitch ou YouTube, de recevoir des soutiens financiers des gens qui aiment votre travail.

On en a beaucoup parlé en début d'année : c'est la plateforme qui hébergeait le micro-financement du film conspirationniste Hold Up. Plusieurs voix s'étaient alors élevées pour demander le retrait de la page, qui permettait aux producteurs du film de gagner près de 1500 euros par mois. La semaine dernière l'émission Complément d'Enquête a voulu revenir sur le sujet avec le co-fondateur du site Michael Goldman : "J'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite et du plus complotiste au moins complotiste. Tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site, et je dis même que nous on fera en sorte de les défendre sur le site", a-t-il déclaré.

Et la séquence n'a pas plu du tout aux membres de Tipeee. Depuis plusieurs jours de très nombreux créateurs et créatrices annoncent qu'ils quittent Tipeee en en raison de leur désaccord avec le positionnement de la plateforme : "Je ne regrette pas ma décision quand je vois ce qu'il s'est passé il y a quelques jours : je n'avais juste pas envie que les gens qui me donnent de l'argent sur Tipeee financent dans le même temps une plateforme qui autorise des gens à sortir les pires horreurs sur des communautés déjà bien stigmatisées en France en 2021", justifie Océane Zerbini, productrice du podcast Lemon Adaptation Club, qui a quitté Tipeee cet été.

Pour autant ceux et celles qui quittent Tipeee ne peuvent pas vraiment se permettre de se couper de la source de financement que cela représente, il faut donc trouver des alternatives : "Le financement participatif représente plus de 50% de nos revenus, on peut très difficilement s'en passer", nous explique Valentin Levetti qui gère la chaîne de vulgarisation Stupid Economics et qui est président de la Guilde des Vidéastes. "C'est pour cela qu'on ne peut pas se permettre de femrer notre compte Tipeee. Mais inciter les tipeurs à passer sur une autre plateforme et empêcher les nouveaux de venir sur cette plateforme-là, ça, on va le faire et sans aucune retenue", dit-il.

Les autres plateformes, uTip ou Patreon, pourraient donc bénéficier de cette défection des membres de Tipeee. Mardi, l'équipe de Tipeee a publié une lettre sur les réseaux sociaux pour préciser qu'elle exclut bien les pages dont les propos tombent directement sous le coup de la loi. Mais pour les membres ce n'est pas suffisant, et plusieurs souhaiteraient que le site adopte en plus une charte morale et éthique.