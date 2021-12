L'Outil de lutte contre le piratage va disparaitre le 1er janvier pour fusionner avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et former l’ARCOM.

Dans les locaux de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet à Paris. © Radio France / Victor Vasseur

Après 11 ans d’activité, l’institution qui lutte contre le piratage sur internet fait le bilan. La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet va fusionner avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour former l’ARCOM, une nouvelle entité censée mieux lutter contre le piratage, plus adaptée aux nouvelles pratiques.

14 millions de recommandations

Pour certains, c'est une fierté, pour d'autres, une vraie punition. D’abord, l’Hadopi envoie un mail, un premier avertissement pour signaler le téléchargement illégal d’un film ou d’une musique en pair à pair. Si ça recommence, l'internaute reçoit un deuxième courrier puis un troisième. Après c'est une amende. Le premier condamné s'appelle Alain, un charpentier de 40 ans vivant dans le Territoire de Belfort. Son ex-compagne, relate plusieurs médias, avait téléchargé des morceaux de Rihanna. Il écopera de 150 euros d'amende.

Depuis la création, 11% des internautes français ont reçu un message, soit 14 millions de recommandations envoyées. Une méthode dissuasive affirme Pauline Blassel, la secrétaire générale de l'Hadopi : "On observe que dans plus de 70% des cas, les gens qui reçoivent une recommandation interrompent leur pratique illicite sur les réseaux pair à pair."

Télécharger grâce au pair à pair, c'est utiliser des sites comme eMule ou BitTorrent. "Il y avait 8,3 millions d'internautes lors de la création de l'organisme en 2009, ils sont trois millions utilisateurs aujourd'hui" précise Pauline Blassel. Mais ce chiffre est à mettre en perspective :

Dans son ensemble, le piratage a baissé ces dernières années ce qui est plutôt une bonne nouvelle par rapport aux actions que l’on a mené, mais il y a encore plus de neuf millions de personnes qui piratent tous les mois. Ce qui est un volume équivalent à celui observé en 2009.

Car les pratiques ont évolué, le streaming est roi maintenant. Mais contre ça, l'Hadopi ne peut rien faire. Il y a aussi le développement des plateformes comme Netflix, Disney +, Spotify et Deezer. "65% des internautes sont abonnés à une plateforme légale" ajoute Pauline Blassel.

Pauline Blassel, la secrétaire générale de l'Hadop, le 15 décembre à Paris © Radio France / Victor Vasseur

Hadopi, pas là "pour générer des revenus"

Depuis sa création, l’Hadopi est critiquée. L’institution a coûté entre 2009 et 2019, 82 millions d’euros au ministère de la Culture précise dans un article Next INpact. "Le montant total cumulé des amendes prononcées et portées à la connaissance de la Commission est de 87.000 euros". Des résultats jugés mauvais par les détracteurs d’Hadopi.

"C’est un raisonnement dangereux, rétorque Pauline Blassel, si on a besoin de plus de budget, il faut plus sanctionner les internautes, imaginez ce raisonnement appliqué à la justice ou à la police. Par ailleurs, une politique culturelle n’est pas une entreprise lucrative. On n’a pas vocation à remporter de l’argent. On doit dissuader les utilisateurs de pirater. On ne doit pas générer des revenus. Il faut comparer ce chiffre au manque à gagner du piratage."

Bloquer les sites streaming

C’est l’ARCOM qui prendra la suite de l’Hadopi. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aura plus de moyens juridiques. Concrètement, si vous continuez à télécharger et vous vous faites repérer, vous allez toujours recevoir un courrier. Vous risquez jusqu'à 1500 euros d'amende, mais c'est très rare. 1500 dossiers sont transmis chaque année au procureur.

Surtout, l'ARCOM promettra de couper les accès à tous les sites de streaming, pour regarder un film ou un match de football D'après une étude publiée l'été dernier, 17% des internautes français de plus de 15 ans ont déjà regardé un évènement sportif en streaming lors de l’année 2019.

L'ARCOM pourra demander le déréférencement de ces sites sur les moteurs de recherche. Quand un site est fermé par décision d'un juge, un autre apparaît avec une adresse différente, cela s'appelle un site miroir. Des juges pourront les bloquer. Une bonne nouvelle pour les ayants droits, car le piratage coûte cher rappelle Pauline Blassel, de l'Hadopi : "Le manque à gagner est de plus d’un milliard d’euros par ans, donc 330 millions de pertes fiscales et sociales pour l’Etat". Aujourd'hui, plus de 10 millions d'internautes piratent tous les mois.