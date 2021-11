A partir de l'année prochaine, Apple mettra en vente des "kits de réparation en libre service" pour ses appareils, autorisant donc pour la première fois ses utilisateurs à ouvrir eux-mêmes leurs machines. Une démarche toutefois recommandée pour les personnes les plus aguerries.

On va bientôt savoir ce qui se cache sous le capot des smartphones vendus par Apple : la marque à la pomme a annoncé mercredi la mise en place d'un tout nouveau dispositif nommé "réparation en libre-service" et qui devrait vous permettre, à partir de l'année prochaine, de remplacer vous-mêmes quelques-uns des composants de vos téléphones ou de vos ordinateurs de cette marque.

Concrètement, Apple va vendre des pièces détachées, dans un premier temps pour les iPhone 12 et 13 et pour les derniers Mac sortis (équipés d'une puce M1), et en particulier pour la batterie, l'écran ou l'appareil photo, qui sont les éléments les plus régulièrement remplacés. Le tout sera accompagné d'un manuel d'utilisation pour procéder soi-même aux remplacements.

Ce genre de kits n'est pas nouveau, mais jusqu'à présent, Apple n'en vendait pas elle-même. La marque a même toujours proscrit ce genre de manipulations : a l'heure actuelle, si vous ouvrez votre téléphone, sa garantie n'est plus valable. Cette annonce est donc un changement de position assez important : "Il va être intéressant de pouvoir ouvrir son iPhone sans trop de risques, et surtout qu'Apple nous y autorise : c'est un grand pas", note Jean-Baptiste, créateur de la chaîne vidéo The iCollection spécialisée dans les produits Apple.

Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est si ce sera vraiment meilleur marché que de faire réparer son iPhone en boutique.

Et en théorie, tout le monde devrait pouvoir le faire : le dispositif est prévu pour le grand public et pas seulement pour les professionnels du bricolage, mais ce que m'a expliqué Jean-Baptiste de The iCollection, c'est que même si la documentation sera très détaillée pour limiter les risques, il ne faut pas se précipiter si on ne se sent pas capable. "Il faut être assez méthodique, suivre le tutoriel de A à Z pour que tout fonctionne. Si on est un peu hésitant, rien ne vaut un professionnel qui a été formé, sait le faire, et le fera très bien", explique-t-il.

Et ça d'ailleurs Apple le dit aussi : un minimum de compétence et d'expérience sont recommandés. Pour l'heure ce sont les clients américains qui vont pouvoir tester leurs réparations à la maison dès le début de l'année prochaine. Le dispositif arrivera petit à petit dans le reste du monde, et à terme il devrait s'étendre plus seulement aux derniers iPhone et Mac, mais aussi à toute la gamme Apple... de quoi prolonger un petit peu la durée de vie de ses appareils.