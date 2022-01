Selon le magazine Rolling Stone, les autorités britanniques comptent mener campagne contre les messageries sécurisées qui proposent un chiffrement renforcé des messages. En ligne de mire, les personnes soupçonnées de terrorisme ou de pédopornographie.

Aujourd'hui la plupart des applications de messagerie proposent un chiffrement de bout en bout © AFP / Damien Meyer

Au Royaume-Uni les autorités devraient, selon les informations du magazine Rolling Stone, lancer une campagne de communication à grande échelle : la publicité montrerait deux blocs de verre, un enfant dans l’un, un adulte dans l’autre, discutant ensemble via une appli de messagerie. Au fur et à mesure de la conversation les parois des blocs deviendraient totalement opaques… de sorte qu’on ne sache plus rien de cette conversation, laissant l’enfant sans défense.

Cette campagne vise toutes les applications de messagerie qui proposent ce qu’on appelle un chiffrement de bout en bout : des conversations qui sont cryptées dans le téléphone de l’expéditeur et décryptées dans celui du destinataire, que personne d’autre ne peut déchiffrer. Ni les développeurs des applications, ni les opérateurs téléphoniques, ni même les fabricants des téléphones… et donc pas non plus les autorités.

Cela fait plusieurs années que le gouvernement britannique milite contre cette méthode de chiffrement impossible à percer : "Dès 2015, David Cameron avait interpellé le président américain de l'époque, Barack Obama, en lui disant que les entreprises américaines de la tech ne travaillaient pas suffisamment bien avec les services de renseignement britanniques", explique Rayna Stamboliyska, spécialiste en cybersécurité, "et qu'elles rendent les messageries et la technologie qu'elle proposent sûres pour les terroristes. Et ça, ça revient souvent, soit avec le terrorisme, soit avec la pédopornographie".

Des arguments jusqu'au boutistes donc... en somme si vous n'avez rien à vous reprocher vous n'avez pas besoin de chiffrement de bout en bout, selon les autorités. Mais de l’autre côté pour les utilisateurs et les utilisatrices, le chiffrement de bout à bout est un véritable argument de sécurité des données personnelles : pas seulement dans les messageries mais aussi pour le commerce en ligne par exemple.

Cela concerne presque toutes les applications de messagerie : jusqu’à il y a peu c’était l’apanage d’applications comme Signal ou Telegram. WhatsApp en avait aussi fait un argument commercial fort… c’est aussi le cas chez Apple avec iMessages. En revanche les enquêteurs et la justice peuvent utiliser d'autres types de contenus comme les métadonnées des messageries, c'est-à-dire la nature et la durée des communications, ou même les sauvegardes de messages, qui ne sont pas aussi sécurisées.

La situation s’est encore plus tendue ces dernières semaines car Facebook messenger et Instagram devaient aussi basculer sur ce mode de chiffrement des messages, ce qui rend la part de conversations indéchiffrables encore plus importante. C’est pour cela qu’aujourd’hui le gouvernement britannique cherche à retourner l’opinion publique contre le chiffrement de bout en bout… en opposant donc la confidentialité individuelle et la sécurité collective.