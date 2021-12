Ce vendredi, Net plus Ultra s'adapte. À la veille de Noël, allons piocher quelques objets connectés dans la hotte du Père Noël.

Dans le hameau du Père Noël en Haute-Savoie. © Maxppp / Grégory Yetchmeniza

Commençons par une valeur sûre : des enceintes. C’est ce qui se vend le plus dans la boutique de Julien Landais, le responsable de SmartOne à Fontainbleau en région parisienne : "Juste avant votre appel, une personne d’une soixantaine d’année est venu acheter une enceinte connectée pour ses petits-enfants avec des néons intégrés à l’intérieur. Maintenant, l’enceinte est devenue un objet de déco."

Pour avoir un petit jardin intérieur

De plus en plus d’objets connectés sont utilisés pour décorer. Si vous n'avez pas la main verte, sachez qu’il existe un potager connecté. Il suffit de remplir un pot d'eau, une capsule avec des graines est fournie, comme une capsule de café, puis vous installez une lampe juste au-dessus. Il n'y a plus rien à faire, juste attendre. Un mini jardin dans sa cuisine, qu'il suffit d'arroser deux fois par mois, l'application vous le rappellera. Vous pouvez faire pousser du basilic, du persil, du la coriandre, de la menthe, des mini-poivrons, des petites tomates, en trois semaines. Le prix : 151 euros.

Pour son chien

Les animaux de compagnie aussi ont le droit à leur cadeau. Vous avez un chien ? Vous pouvez lui offrir un traqueur d'activité. Si jamais vous êtes beaucoup trop curieux sur ce qu'il fait de ses journées. Comment il marche, il court, il dort, la qualité de son sommeil, le nombre de fois où il aboie, les calories qu'il brule : tout est enregistré et vous pouvez comparer, voir si son comportement change. Le traqueur large se pose sur un collier autour du cou.

Pour les accros au café

C'est un cadeau récurrent sous le sapin : une cafetière. Pour ceux qui ont le reflexe du café le matin sans quoi le début de journée peut devenir une épreuve. Dans la hotte du Père Noël, on trouve une cafetière intelligente. Capable d'être programmée à distance avec le wifi. Imaginez depuis votre lit démarrer la cafetière. Vous pouvez même ajuster le nombre de tasses demandées. Les premiers prix sont à 150 euros.

Pour prendre de la hauteur

Les drones sont très pratiques pour prendre des vidéos de paysage à la montagne, dans des grands espaces. Il y a un réel engouement autour des drones, et notamment des drones de course, que l'on peut conduire avec un casque de réalité virtuelle.

Yoann Mendiant est le responsable de studioSPORT, une boutique spécialisée à Boulogne-Billancourt près de Paris : "Dès que l’on met une caméra sur un drone raceur, on a vraiment la sensation d’un vol d’oiseau. Certaines personnes perdent un peu l’équilibre, on peut avoir le vertige, ce sont des drones très nerveux. On peut avoir beaucoup de sensations." Certains de ces drones de courses peuvent aller jusqu'à 150 voire 160 km/h