Sur demande de la chanteuse Adele, Spotify a accepté de remettre la lecture "dans l'ordre" des albums comme mode de lecture par défaut. Un changement qui montre à quel point les usages et les plateformes s'influencent mutuellement.

Sur Spotify, il est aussi désormais possible de retrouver les paroles des chansons en lecture © AFP / Mustafa Ciftci / ANADOLU AGENCY

C'est une nouveauté qui est arrivée il y a une semaine tout pile et qui a beaucoup fait réagir... le service de streaming a décidé de revenir à la lecture des albums par défaut et non plus en lecture aléatoire. Une décision qui selon Spotify a été prise après que la chanteuse Adèle a demandé qu'on suive l'ordre des chansons de son nouvel album.

Autrement dit, si vous cliquez sur le gros bouton vert de lecture à côté de la pochette d'un album, il commencera par la première chanson, comme si vous aviez mis un CD dans une platine, action que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

Concrètement, ça ne change pas grand-chose, car c'est avant tout un gros effet d'annonce... une fois un album lancé vous pouvez toujours basculer entre la lecture dans l'ordre et la lecture aléatoire.

En revanche, là où c'est très intéressant, c'est que cette annonce montre à quel point les usages vont et viennent : si aujourd'hui on salue le retour d'une écoute traditionnelle c'est parce que la lecture aléatoire est devenue une sorte de norme. Et ça, ça vient directement de l'avènement de la musique numérique il y a 20 ans : "Quand il y a eu la grande libération de la musique avec le mp3, les auditeurs écoutaient certes toujours des albums, mais ils téléchargeaient aussi des morceaux dans des playlists qu'ils réorganisaient à leur façon" explique Sophian Fanen, journaliste pour Les Jours, spécialiste du marché de la musique. "Et ça, Apple s'en est vraiment saisi quand ils ont créé leur site de téléchargement légal : ils ont insisté auprès des maisons de disques pour vendre des morceaux au titre".

Pour résumer, le mp3 débarque à l'aube des années 2000, les utilisateurs se font des playlists, alors les plateformes, à l'époque Apple, décident de vendre des titres à l'unité, du coup les gens se font encore plus de playlists qu'ils écoutent en aléatoire, et ainsi de suite... c'est un peu la même logique que celle qui a amené les intros des chansons à être de plus en plus courtes parce que les utilisateurs zappent de plus en plus vite.

Et les artistes dans tout ça ? C'est en ça que l'annonce de Spotify a malgré tout son importance : cette fois la plateforme court-circuite un peu les usages et répond à la demande d'une artiste... de respecter son travail et de laisser le choix aux auditeurs : "On revient à quelque chose où la pensée de l'artiste est respectée, et où les auditeurs ne sont pas emmenés vers un choix qui privilégie davantage la plateforme", note Sophian Fanen.

A noter que Spotify a annoncé cette semaine une autre nouvelle fonction, qui était pas mal attendue : désormais lorsque vous écoutez votre chanson préférée vous pouvez aussi en afficher les paroles ! En revanche on attend toujours l'offre avec un son de meilleure qualité qui existe déjà partout dans la concurrence.