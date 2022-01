L'Insee a publié cette semaine une étude qui fait notamment le point sur la situation des personnes difficiles à joindre en France : outre celles qui n'ont pas accès à un smartphone ou à Internet, il y a celles, de plus en plus nombreuses, qui choisissent de ne pas toujours décrocher.

Répondre au téléphone quand il sonne n'est plus une évidence pour une partie des Français © Getty / Tom Werner

L'Insee a publié cette semaine une étude très intéressante sur le rapport entre les Français et ce qu'on appelle les TIC, les technologies de l'information et de la communication. L'un de ses principaux enseignements : en 2020 il y a 95% des Français qui disposaient d'un téléphone portable (pour trois quarts d'entre eux, un smartphone), et 90% qui ont un accès à Internet et une ligne fixe chez eux.

Si l'on croise ces deux données, en comptant ceux qui ont à la fois Internet à la maison et un smartphone, il reste une frange d'à peu près un pour cent de la population qui n'a absolument pas accès à Internet, ni à domicile ni en mobilité. "Ce sont des personnes plutôt âgées, et qui manquent de moyens financiers (...). Celles qui n'ont pas le téléphone sont des personnes plutôt peu éduquées, pauvres et âgées", explique Stéphane Legleye, chef de la division "conditions de vie des ménages" à l'Insee.

"Aujourd'hui, c'est un frein à beaucoup de démarches : la frange de la population qui ne peut pas accéder à Internet se retrouve marginalisée pour accéder à beaucoup de services et faire valoir des droits".

Et la réciproque est vraie aussi, les classes d'âge les plus jeunes et les plus aisées sont les plus à même à détenir un smartphone : il y a plus de 20 points de différence entre la part des 10% les plus pauvres qui ont un smartphone, 73%... et celle des 10% les plus riches, qui sont 94% à avoir un téléphone connecté.

Le téléphone, un moyen "d'être prévenu d'une tentative de vous joindre" ?

Pour Stéphane Legleye, il y a un vrai changement dans les comportements : "Les gens ne laissent plus entrer d'appels dont ils ignorent la provenance. Et par ailleurs, on filtre aussi pour ses amis, on choisit les moments où l'on veut se rendre joignable : le téléphone est un moyen d'être prévenu d'une tentative de contact, mais la voix n'est pas forcément le moyen avec lequel la communication s'établira par la suite", explique-t-il.

La proportion augmente même chez les plus de 75 ans, qui sont 32% à filtrer systématiquement les appels. Hasard du calendrier, cette semaine sur les réseaux sociaux on a beaucoup vu tourner une proposition d'un chef d'entreprises pour les futures versions de l'iPhone, qui permettrait d'écrire la raison d'un appel, qui s'afficherait donc avec le nom du correspondant sur le téléphone. Vu les résultats de cette enquête, on se dit que ça peut être une bonne idée.