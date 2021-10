Le site américain The Verge vient de publier "Springboard", un documentaire sur les pionniers du smartphone, qui ont imaginé, à l'aube des années 2000, le Visor, un ordinateur de poche capable de se transformer en téléphone.

Le Vizorphone, premier appareil à avoir eu les caractéristiques d'un smartphone © Capture d'écran

Pour une fois, Net Plus Ultra ne regarde pas vers le futur mais se tourne vers le passé. Grâce à un documentaire produit par le média américain The Verge et sorti cette semaine : il s’appelle "Springboard" et il raconte l’épopée des pionniers du smartphone, une dizaine d’années avant l’arrivée de l’iPhone et des téléphones Android. Le documentaire est accessible gratuitement sur l'application The Verge... mais seulement sur les appareils de télévision connectée (Apple TV, Android TV, Fire d'Amazon, etc.)