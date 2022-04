Ce soir, on retrouve Naliia, qui racontait la semaine dernière son retour à Kyiv après avoir quitté la ville au début de la guerre. Elle raconte son quotidien dans la capitale, et le bombardement de la maison de son grand-père la semaine dernière.

Naliia - La maison de son grand-père il y a un an, et aujourd'hui

La semaine dernière, malgré les risques, Naliia était ravie de retrouver son appartement à Kyiv, qu’elle avait quitté depuis plus d’un mois. Il y a quelques jours, elle a envoyé un montage photo avant après, d'un côté, on voit une petite fille avec une natte blonde qui se tient devant une maison en bois à la campagne, de l'autre, un tas de ruines noircies par le feu. C'est la maison de son grand-père bombardée par les Russes.

Extraits :

« Je passais les vacances d'été là-bas. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça parce qu'il n'y avait que des maisons ou des gens, et la majorité sont des personnes âgées. »

« Ma tante était là quand on a bombardé le village, mais elle n'était pas dans la maison, donc elle a pu survivre. Elle a dû marcher pour aller au village voisin où il y avait des parents. On croyait que peut-être on pouvait sauver quelque chose, mais tout est brûlé... »

« Donc nous sommes allés dans un café qui était ouvert. Pour moi, c'était une nouvelle expérience d'être dans un café où tout semble normal. Donc il y avait des gens, un groupe de Jazz, je crois... Et en quelques moments, je me sentais un peu triste parce que quand tu comprends qu'il y a un tel contraste entre la vie qui semble presque normale et des gens qui doivent vivre dans un abri anti-aérien, c'est étrange, c'est triste. »

