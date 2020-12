Quand Philippine trouve un morceau de pierre extraterrestre sur la banquise...

Il existe différentes formes de météorites : certaines sont rocheuses et pas faciles à reconnaitre… il faut faire un certain nombre d’analyses pour les différencier des roches terrestres.

Quand les météorites arrivent sur Terre, les impacts peuvent-il être dangereux ?

Alors que Philippine a trouvé un drôle de caillou, l'astrochimiste Hervé Cottin explique qu'il s'agit d'une météorite, qui est en fait un morceau d’astéroïde.

Quelle est la différence entre une météorite, un astéroïde et une comète? Et comment font les scientifiques pour observer les astéroïdes et les comètes qui voyagent encore dans l’espace ?

Objets fascinants car ils se sont formés en même temps que les planètes, en même temps que le Soleil, ils ne se sont jamais vraiment transformés. On les appelle "les archives du ciel". Quand on veut remonter dans le temps, il n’y a rien de mieux qu’une comète ou un astéroïde.

Hervé Cottin est astrochimiste professeur de chimie et d’astrochimie, enseignant à l’Université Paris Est Créteil (UPEC) et chercheur au Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques(LISA). Il est aussi Président de la société française d’exobiologie.

L'équipe

Conception / écriture : Mathieu Vidard, Lucie Sarfaty, Romain Weber

Voix Olma: Emilie Blon-Metzinger

Avec la participation de Laure Grandbesançon

Réalisation : Fanny Bohuon. Musique originale : Arno Alyvan. Sound Design : Hervé Bouley

Mixage : Pierre Focillon

Collaboration sonore : Achille Murat

Illustration : Julien Mougnon

Olma, un podcast original pour toute la famille de France Inter et la Cité des sciences et de l'industrie