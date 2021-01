Comment se fait-il que depuis fin octobre, il fasse nuit 24h sur 24 au Svalbard ? Avec Remy Marion, photographe et spécialiste des régions polaires.

Quelles sont les différences entre le pôle Nord et le pôle Sud ? Comment se sont formés la banquise et les glaciers ? Et les iceberg, d’où viennent-ils ?

Arrivé avec ses chiens de traineaux au Spitzberg, Remy Marion vient partager avec Olma et Mathieu ses connaissances des régions polaires.

L'occasion d'en apprendre plus sur les paysages qui entourent la banque de vie, et de découvrir les particularités de ces régions du monde aux conditions extrêmes.

Auteur, réalisateur, photographe, Remy Marion est spécialiste de l’ours polaire et consultant pour l'association Pôles actions.

Les régions polaires ont une particularité. Elles sont sur l’axe de rotation incliné de la Terre : pendant l’hiver arctique, le Pôle Nord ne reçoit pas la lumière du Soleil. Et dans ces régions, comme le Svalbard est très au Nord, le Soleil ne passe pas au-dessus de l’horizon. C’est ce qui détermine le cercle polaire, l’inclinaison de l’axe de rotation : donne un angle à notre planète et le cercle polaire est à 66° 33 minutes de latitude. Tout ce qui est au Nord, au moins une journée par an ne voit pas le Soleil. Et plus on va vers le Nord, plus la durée est longue. Au Svalbard, ici, on a presque 2 mois sans Soleil.