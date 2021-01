Est-ce qu'il est possible d’explorer l’intérieur de notre planète ? Avec la géophysicienne Marianne Metois

Après toutes ces rencontres qui lui ont permis d'explorer l’univers, notre système solaire et récemment, de comprendre comment s’était formée notre planète, Olma aimerait savoir ce qu'il y a à l’intérieur de la Terre…

Les hommes sont déjà allés sur la Lune. Mais est-ce qu’un jour ils sont allés au centre la Terre ? Comment connaitre notre planète dans ses profondeurs, afin de comprendre de quoi est-elle constituée?

Autour du globe terrestre qu'elle a reçu en cadeau, c'est la géophysicienne Marianne Métois qui va répondre à toutes les questions d'Olma, alors que de drôles de malles sont livrées à la banque de la vie...

Marianne Metois est géophysicienne, enseignant chercheuse université Lyon 1/ observatoire de Lyon (Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planète, Environnement)

Tout le monde s’est demandé ce qu’on avait sous nos pieds. C’est une question que les gens se posent depuis très longtemps. Mais on n’a jamais réussi à aller plus profond que 12 kilomètres, c’est-à-dire même pas la base de la croûte.... Ce qu’on utilise, c’est des techniques qui sont très proches de ce qu’utilisent les médecins, pour regarder par exemple ce qu’on a à l’intérieur du crâne, ou ce qu’il y a à l’intérieur de notre corps, sans avoir à l’ouvrir. C’est ce qu’on appelle la tomographie, un peu comme un scanner. On va passer la Terre sous un scanner. Et ce scanner, c’est avec des ondes particulières qui sont libérées par les tremblements de terre. Ces ondes vont traverser la Terre et vont passer par le manteau, par le noyau...