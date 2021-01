Comment sont nés les continents ? Avec le volcanologue Patrick Allard

Olma veut en savoir plus sur l'histoire de la Terre. Le volcanologue Patrick Allard lui explique alors que l’écorce terrestre est composée de plusieurs morceaux: 7 grandes plaques et une quarantaine de plus petits morceaux.…

Et ces morceaux, qui n’ont pas été toujours à la même position, se déplacent encore aujourd’hui.

Mais pourquoi ces plaques bougent-elles ? Et que se passe-t-il aux frontières de ces plaques tectoniques ?

Patrick Allard est volcanologue à l'Institut de physique du globe de Paris, spécialiste de l'étude des dégazages volcaniques, président de l'association internationale de volcanologie.

Ma chère Olma, la tectonique, ça veut dire la construction en Grec, la construction des plaques. Et ça nous raconte l’histoire de la surface de la Terre, telle qu’elle existe depuis 3,5 milliards d’années. Je vous rappelle que la Terre s’est formée il y a 4 milliards d’années. La tectonique des plaques, c’est le mouvement à la surface de la Terre de la mosaïque de morceaux de croûte terrestre qui se déplacent l’une par rapport à l’autre.

