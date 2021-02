Pourquoi le ciel est bleu ? Avec la physicienne Cathy Clerbaux

C'est encore la nuit polaire au Svalbard... mais en attendant le retour du Soleil, Olma fait la rencontre d'une physicienne spécialiste du ciel et de notre atmosphère, cette grosse enveloppe qui entoure naturellement la Terre....

Mais de quoi est-elle formée ? D'où vient la pollution de l'air? Et c’est quoi cette histoire de trou dans la couche d'ozone?

Cathy Clerbaux est physicienne, directrice de recherche CNRS au LATMOS/IPSL.

L’essentiel de l’atmosphère, les 99%, c’est de l’azote et de l’oxygène. L’oxygène, c’est grâce à lui que tu respires. Mais nous, les scientifiques, on s’intéresse au petit % de gaz qui reste, et qui sont des polluants ou des gaz à effet de serre, ce sont eux qu’on va utiliser et étudier pour analyser la pollution, tout ce que les activités humaines dégagent comme gaz, et surveiller la présence de ces gaz dans l’atmosphère. Ils jouent tous un rôle très important.