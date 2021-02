Si l'homme est responsable du réchauffement climatique à cause de ces activités, est-ce qu'il peut aussi le modifier dans l'autre sens en changeant ses comportements ? Avec le climatologue Eric Guyliardi

C'est enfin le retour du soleil au Svalbard!

Intrigués par les variations du climat, Mathieu et Olma ont plein de questions à poser à Eric Guilyardi qui vient d'arriver à la banque de la vie.

Qu'est ce qui est à l'origine de ces variations climatiques au fil du temps ? Pourquoi dit-on que le climat se réchauffe? Et comment peut-on prévoir ce qui va se passer dans 20 ans si on se trompe sur la météo de la semaine prochaine?

Après avoir expliqué à Mathieu et Olma le fonctionnement de notre "machine climatique", le climatologue leur parle des gaz à effet de serre qui agissent comme une couverture permettant de garder la chaleur dans l’atmosphère. Si on augmente l’épaisseur de la couverture, on augmente la température...

Eric Guilyardi est océanographe et climatologue, directeur de recherches au CNRS au Laboratoire d'Océanographie et du Climat rattaché à Sorbonne Université, membre du comité de rédaction du 5ème rapport du GIEC – Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat.

Tous les changements qu'on fait maintenant, on va commencer à avoir des impacts dans quinze ans, vingt ans, suivant ce qu'on regarde. Ça demande de réfléchir à ce qu'on veut pour l'avenir, pour nous. C'est un beau défi de planifier l'avenir....

L'équipe

Réalisateur : Anne-Sophie Ladonne

Mixage : Basile Beaucaire

Illustration Julien Mougnon

