Quelles sont les drôles de créatures qui peuvent vivre dans les fonds de l'océan austral ? Avec Laurent Ballesta, biologiste, plongeur et photographe.

A bord de la goélette de Linda, Mathieu s'apprête à vivre une aventure exceptionnelle : nager sous la banquise ! Tout au Nord de l’île du Spitzberg, à l’entrée d’un fjord majesteux, Laurent Ballesta, qui a l'habitude de plonger sous toutes les latitudes, va l’emmener découvrir ce qui se cache sous la glace....

Après avoir enfilé leurs combinaisons électriques pour ne pas se transformer en glaçons, les voilà prêts à plonger. Mathieu n'est pas au bout de ses surprises, car il y a beaucoup plus d'espèces animales qu'on ne le croit sous la banquise...

Restée à la banque de la vie, Olma pourra suivre leur périple par talkie...

Olma, il y a encore un drôle de truc qui flotte dans l'eau ! On dirait un arc en ciel qui bouge, il y a du bleu, du rouge du jaune dans son corps, avec des sortes d’ailes transparentes... - ça, ce sont des anges de mer. Ceci dit, avec leurs petites cornes, on pourrait penser à des petits diables de mer en fait. C'est des petits mollusques, en fait, comme le serait un escargot, mais sans coquille, qui se tiennent à la verticale, et le pied de l'escargot… Ben là, il s'est transformé en deux petites ailes qui lui permettent de se déplacer et de se tenir en pleine eau, à la verticale.