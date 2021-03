Mais au fait, pourquoi la mer est-elle salée ? Et que signifie le nom “Méditerranée” ? Avec Laurent Ballesta, biologiste, plongeur et photographe.

Laurent Ballesta est resté à la banque de la vie après la plongée sous la banquise. En attendant que Linda vienne le chercher pour le ramener sur le continent, Olma et Mathieu en profitent pour lui poser des questions sur la mer Méditerranée, qu'il connait particulièrement bien.

Peuplée de mammifères, de baleines, de dauphins, de plus de plus de 1000 espèces de poissons, de récifs coralliens... la Méditerranée abrite une vie incroyable, même si elle subit aujourd’hui les effets de la pollution et du dérèglement climatique.

La Méditerranée se réchauffe en effet 20% plus vite que le reste des océans du globe... A cela s'ajoute le problème de la surpêche et des déchets plastiques... Pourtant il existe des solutions pour mieux la protéger, en préservant certaines zone de ces menaces.

Nos sociétés ont longtemps considéré la Méditerranée comme le berceau de l'humanité, comme le cercle des premiers poètes, comme l’arène des premières batailles... Mais aujourd'hui, c'est en train de devenir la poubelle de nos sociétés, la piscine des vacances et le tombeau des réfugiés. C'est triste ce qui se passe en Méditerranée, mais ça ne veut pas dire que la Méditerranée est morte. Elle est toujours vivante. Seulement, elle est blessée, attaquée de toutes parts.

Laurent Ballesta est biologiste marin, photographe naturaliste, et auteur de nombreux ouvrages dédiés à la photographie sous-marine.

