Pourquoi est-ce que les cétacés communiquent avec ce genre de sons bizarres ? Avec la bio-acousticienne Charlotte Curé.

En se promenant sur la banquise avec Olma dans la poche, Mathieu rencontre une dame en train de glisser des micros sous la glace...

Il s'agit en fait d'une scientifique qui s'intéresse au langage des baleines et des dauphins, et qui cherche à comprendre les effets des bruits d’origine humaine sur le comportement des cétacés.

Saviez-vous que les baleines peuvent s'entendre à des centaines de kilomètres ? Mais à quoi servent leurs chants ?

Une rencontre passionnante, qui va permettre à Mathieu et Olma d'en apprendre beaucoup sur les baleines et la façon dont elles communiquent !

Charlotte Curé est chercheuse en bioacoustique au Cerema.

En fait, l'océan est riche d'une multitude de sons naturels, mais aussi de sons générés par l'activité humaine et qui comprend notamment le bruit généré par les bateaux, les sonars... Et donc, on va avoir un effet de masquage où les sons que produisent des animaux, vont être cachés, vont être masqués. Du coup, ces animaux ne vont plus pouvoir communiquer efficacement.