Qu’est-ce que c’est exactement, le plancton ? A quoi ça ressemble ? Quel est le rôle du plancton dans l’océan ? Avec la biologiste marine Flora Vincent.

Tout en essayant de résoudre l'énigme du niveau -16, Mathieu et Olma réussissent à joindre par téléphone la biologiste Flora Vincent à bord de la goélette Tara : un bateau d’expédition scientifique qui a la particularité d’avoir une coque en forme de noyau d’olive, conçue spécialement pour naviguer en Arctique…

Elle leur explique sa mission : collecter le plus de données possibles sur les différentes espèces de plancton. Un gigantesque catalogue a été constitué car plus de 100 000 espèces de plancton ont été découvertes.

En gros il y a deux familles : il y a le plancton animal (zooplancton) et plancton végétal (le phytoplancton). C’est un domaine très diversifié ! Il y en a de toutes formes, des formes incroyables, magnifiques ! Au sein de ces organismes marins, il existe une immense diversité d'espèces, on en découvre tous les jours. Il y a aussi une immense diversité de taille : la différence entre le plus petit et le plus gros de ces micro-organismes, c’est comme une chenille par rapport au mont blanc.