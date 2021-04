C’est le symbole du Grand nord. Il vit au niveau du pôle Nord, sur la banquise…. En balade avec Remy Marion et ses chiens de traineaux, Mathieu va-t-il croiser l'ours blanc?

Rémy Marion est de retour au Svalbard avec ses chiens et son traîneau ! Quand il était venu à la banque de la vie parler des pôles il faisait encore nuit noire. Mais à présent que le soleil est revenu, il propose à Mathieu de l'accompagner pour aller voir les ours polaires.

Au cours d'une balade exceptionnelle sur la banquise, il fera partager à Mathieu et Olma ses connaissances sur ce grand animal qu'il connait très bien...

Comment vit-il ? En quoi l’ours blanc est-il différent de l’ours brun ? Comment les ours polaires se repèrent-ils dans ce paysage immense et blanc ?

Aujourd'hui cet animal est aussi devenu l'emblème du réchauffement climatique.... L’ours polaire risque-t-il de disparaitre ?

Il y a de fortes chances qu'elle sache qu'on est là, parce que les ours polaires peuvent sentir très, très loin. On dit même qu'ils peuvent repérer une carcasse de baleine à 30 km quand les vents sont portants. Mais elle nous évite et c'est pour ça qu'elle fait un grand tour. Et c'est très bien comme ça, ce qui nous permet de l'observer se déplacer parfaitement bien d'avoir ces petits qui sont en confiance. Il ne faut surtout pas les stresser.