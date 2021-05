Tentacules, ventouses et capacités hors du commun... comment distinguer les seiches, les calmars et les pieuvres? Avec la biologiste Laure Bonnaud-Ponticelli.

Sans Olma à la banque de la vie, la salle des graines risque de trop se réchauffer et de mettre en péril toutes les semences qui ont besoin de rester à une température de -18°C… Alors Olma doit faire le plein de connaissances avant de revenir!

A bord du bateau qui part à sa recherche, Linda et Mathieu ont embarqué Laure Bonnaud Ponticelli, spécialiste des céphalopodes.

Les céphalopodes (pieuvres, seiches et calmars) sont des animaux fascinants dotés d'étonnantes capacités cognitives. Combien ont-ils de tentacules? Pourquoi les pieuvres changent de couleur? Et le calmar géant, est-ce vraiment une légende?

La pieuvre, bien sûr. Eh bien elle va être capable d'ouvrir une porte. Bien évidemment, elle va l'apprendre. C'est-à-dire qu’au début, elle va mettre un peu de temps, elle va mettre une minute, et puis après trente secondes et après vingt secondes… Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une pieuvre qu'on met à côté et qui regarde sa congénère faire cet apprentissage-là, elle est capable directement après, quand on la met en contact avec la boîte, de l'ouvrir en dix secondes.