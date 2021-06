Comment la vie est-elle apparue sur Terre? Avec la biologiste Marie-Christine Maurel.

Alors qu'elle a eu très peur de mourir lors de son enlèvement par le colonel Von Schpountz, Olma se demande ce qui définit un être vivant.

Grâce à la biologiste Marie-Christine Maurel, elle va tenter de collecter les indices qui lui permettront de répondre à cette grande question.

Chercher les origines de la vie ressemble en effet à une véritable enquête. Un jour, la matière s’est animée. Et aujourd’hui, quelques milliards d’années plus tard, on essaye de remonter le temps pour voir ce qui s’est passé ! Quand est-ce que la vie est apparue sur Terre alors ? Quels ont été les éléments nécessaires à son apparition?

Quelles sont les toutes premières formes de vie terrestre ?

La vie, ce n'est pas une mécanique qui est réglée comme une voiture ou comme un TGV, ou comme quelque chose qui fonctionnerait, mue par quelque chose qui lui serait extérieur. La vie, c'est du vivant qui échange en permanence avec un milieu, avec son environnement. Un être vivant, c'est un écosystème. Vous êtes un écosystème, Olma. Mathieu, tu es un écosystème. C'est-à-dire que nous échangeons en permanence avec le milieu dans lequel on est : des informations, de la nourriture, des gaz à travers la respiration… Et puis cet environnement fait que nous apportons également quelque chose à l'environnement, c'est-à-dire quand je parle de nourriture, d'informations, etc…

Marie-Christine Maurel est biologiste, professeur de biologie cellulaire et moléculaire à l'Université Paris VI.

