A quoi ressemblaient les premiers êtres vivants sur notre planète ? Est-ce qu'ils appartenaient tous à la même famille ? Avec la biologiste Marie-Christine Maurel

Après toutes ces énigmes, voilà enfin Mathieu au niveau -16 ! Alors que cache cette mystérieuse salle secrète de la banque de la vie ?

De son côté, Olma poursuit la discussion sur les origines de la vie et se demande comment étaient les premiers être vivants à avoir vécu sur Terre.

Bactéries, eucaryotes, procaryotes... pas facile de s'y retrouver ! Mais grâce aux explications de Marie-Christine Maurel, Olma intègre tous ces nouveaux mots dans sa base de données sans difficulté.

De la première cellule à toute la diversité du vivant que l'on connait aujourd'hui... L'histoire de l'évolution racontée en quelques minutes !

Alors les premiers être vivants qui sont apparus sur Terre, c’était des bactéries, c'est-à-dire des toutes petites cellules vraiment microscopiques. On dit aussi “micro-organismes” pour dire qu'ils étaient vraiment microscopiques. Eh bien ces bactéries ont peuplé la Terre pendant des milliards d'années avant de s'assembler en organismes un petit peu plus gros, un petit peu plus sophistiqués, un petit peu plus élaborés, pour donner des organismes pluricellulaires. C'était donc au départ des organismes unicellulaires, une bactérie, c’est une seule cellule. Et puis, en s'associant pour donner des choses plus complexes, on a des organismes pluricellulaires.

Marie-Christine Maurel est biologiste, professeur de biologie cellulaire et moléculaire à l'Université Paris VI.

L'équipe

Conception / écriture : Mathieu Vidard, Lucie Sarfaty, Romain Weber

Voix Olma : Emilie Blon-Metzinger. Avec la participation de Philippe Bertrand

Réalisation : Fanny Bohuon

Musique originale : Arno Alyvan

Sound Design : Hervé Bouley

Mixage: Vincent Godard

Collaboration sonore : Achille Murat

Illustration : Julien Mougnon

Olma, un podcast original pour toute la famille de France Inter et la Cité des sciences et de l'industrie.