A quoi ça ressemble un microbe ? Et quelle est la différence entre un virus et une bactérie ? Avec Samuel Alizon, chercheur en biologie de l'évolution.

Dans la salle des microbes située juste à côté des animaux du niveau -16, Mathieu et Olma ont rejoint Samuel Alizon, un spécialiste des maladies infectieuses.

Avec lui, ils vont découvrir le monde invisible et très diversifié des microbes : virus, bactéries mais aussi levures et champignons…

Il y en a des ronds, des longs, des carrés, des gros, des petits… et même des poilus ! Et certains sont bien plus utiles qu'on ne le pense...

Comment les microbes font-ils pour entrer dans notre corps ? Est ce qu'on tombe toujours malade quand on attrape un microbe ?

"Alors, les microbes, ils sont partout sur notre corps déjà, en permanence. On en a qui vivent là. Il y en a aussi qui viennent quand on va tripoter des objets. Et parfois, ils vont pouvoir rentrer dans les cellules. Les cellules de notre peau, par exemple, peuvent être infectées par des virus. Quand on a des petites blessures, quand on tombe, quand on saigne, ça fait des entrées par lesquelles certains microbes, comme les bactéries, peuvent rentrer. Dans les intestins aussi, c'est pareil. Les microbes qu'on va manger, ou les virus, vont pouvoir infecter les cellules, nos cellules qui bordent l'intestin, et voire parfois, vont pouvoir rentrer dans l'organisme quand il y a une petite blessure."

Tous les êtres vivants, les plantes, les champignons, les chats ou même les chiens comme Philippine peuvent être infectés par des microbes.

Samuel Alizon est chercheur au CNRS, spécialiste de l'évolution des maladies infectieuses.

Olma, un podcast original pour toute la famille de France Inter et la Cité des sciences et de l'industrie.