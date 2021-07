De quoi les plantes ont-elles besoin pour grandir ? Avec l'agronome Marc Dufumier.

Grâce à l'énergie de la connaissance fabriquée par Olma, la température s'est équilibrée et les graines sont sauvées.

Profitant de la venue au Svalbard de l'agronome Marc Dufumier, spécialiste du sol, des graines et des plantes, Olma et Mathieu aimeraient comprendre comment poussent les plantes, et pourquoi est ce qu'on en voit si peu au Svalbard.

Pour le savoir, l'agronome Marc Dufumier nous emmène découvrir la vie du sol...

En effet une plante n'a pas besoin que de soleil pour vivre. Champignons, bactéries et vers de terre... c'est aussi sous la terre que la plante va trouver tout ce qu'il lui faut pour pousser.

La plante, elle, est comme nous. Puis il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Mais elle a un avantage sur nous, la plante. C'est que nous, quand il fait chaud, quand il fait sec, quand il y a du vent, on transpire et on doit tout de suite boire, sinon on se déshydrate. Mais la plante, elle, si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut arrêter de transpirer et éviter de se déshydrater. Donc elle va survivre. Elle résiste au stress hydrique. C'est comme ça que nous parlons, nous, les agronomes...